Ключевая ставка ЦБ может вырасти до 20 процентов

На заседании 13 сентября Банк России с большой долей вероятности снова повысит ставку — до 20%, считает первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. В качестве примера он привел принцип Тейлора: при прочих равных увеличение инфляции на 1 процентный пункт (п.п.) должно приводить к повышению процентной ставки более чем на 1 п.п.

— С учетом того, что диапазон ключевой ставки, прогнозируемый на конец этого года — 18-19,4%, то есть в верхней границе диапазона уже заложено повышение до 20%, а прогноз инфляции превышается на 0,7 п.п., то по правилу Тейлора должно быть ритуальное действие по повышению ключевой ставки даже, получается, математически на уровень, превышающий 20%, заложенный в диапазоне прогнозируемой ключевой ставки, — отметил Пьянов.

Главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич также не исключает, что в случае роста инфляции и инфляционных ожиданий ставка до конца года может быть поднята до 19 –20%. При таком ужесточении ДКП ставки по вкладам могут вырасти на 0,5–0,8 процентного пункта.

Смягчения денежно-кредитной политики эксперты ожидают с весны 2025 года.

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