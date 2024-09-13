Федеральные застройщики могут перетянуть на свои площадки в Новосибирске бюджетные деньги

Новосибирские застройщики на круглом столе, организованном Infopro54, прокомментировали экспансию федеральных игроков на региональный рынок. Напомним, за последние пару лет в область зашли несколько крупных игроков федерального рынка: ГК «Эталон», ГК «Страна Девелопмент», ГК «Самолет».

— У нас сильные местные девелоперы, поэтому пока особого влияния на рынок федеральной экспансии мы не наблюдаем, — отметил основатель Группы «Мета» Владимир Мартыненков. — Мы играем по одним и тем же правилам. Вероятность, что федеральный игрок зачем-то ввалит в Новосибирск кучу денег, крайне мала.

В качестве примера он привел ГК «Эталон», которая работает в Кольцове, но предложение федерала пока «забивает» СФ «Проспект», которая возводит дома в наукограде не одно десятилетие.

— У новосибирского застройщика в заделе участок в 30 га, «Эталон» взял 26 га. На мой взгляд, пока кольцовский девелопер не закончит освоение своего участка, федеральная компания особо продажи развернуть не сможет, — комментирует Мартыненков.

Более успешной Владимир Мартыненков называет работу федералов на Дальнем Востоке. Он это связывает с тем, что на рынке Приморья дефицит местных игроков ― московским компаниям было проще выйти на рынок. Участники круглого стола предположили, что у федералов больше доступа к инсайдерской информации, поэтому они знали, что дальневосточная ипотека сохранится, и наращивали свои портфели во Владивостоке.

С другой стороны, участники новосибирского рынка недвижимости не исключают, что может сформироваться тренд к его монополизации.

— Я наблюдаю, что на всех рынках у нас сейчас стараются дать преференции крупным игрокам, у которых серьезные лоббисты и есть большие деньги. Я, как новосибирец, вижу в этом серьезную угрозу. У нас уже монополизирован рынок цемента, щебня, бензина, и мы видим, к чему это приводит. Если в регионе будут строить, условно, 5-6 крупных федеральных игроков, то именно они станут диктовать рынку свои условия, —комментирует генеральный директор ГК «Химметалл» Евгений Гаврилов. — Сейчас в Новосибирске работают несколько десятков девелоперов ― и попробовать с ними договориться невозможно, то есть мы находимся в конкурентной среде, предлагаем уникальные продукты, и Новосибирск от этого только преображается. При отсутствии конкуренции во главе угла будут финансы.

Он назвал настораживающим тот факт, что москвичи набирают огромные площадки на окраинах. Например, ГК «Самолет» приобрела большой участок КРТ на Радиостанции в Первомайском районе.

— С одной стороны, площадка находится на отшибе, и особой конкуренции уже работающим на рынке компаниям она вряд ли составит. Однако с точки зрения логики развития Новосибирска осваивать эту площадку неправильно. Из-за ее расположения в этой зоне нужно строить не многоэтажки, а малоэтажки или даже ИЖС, — комментирует Владимир Мартыненков. — Серьезной проблемой для Новосибирска сегодня является маятниковая миграция, когда люди из отдаленных микрорайонов утром ездят на работу, а вечером — с работы. Эту ситуацию нужно выправлять. А сделать это можно только уплотнением центра, запуском проектов КРТ и реновацией частного сектора.

Евгений Гаврилов также считает вовлечение масштабных площадок на периферии в жилищное строительство бедой для города, так как там нет ни дорог, ни инфраструктуры.

— Как она там появится — непонятно. Это миллиардные вложения. Возможно, для освоения площадок будут использоваться инструменты, которые позволят создать для федеральных игроков более выгодные условия. Они могут пролоббировать для себя любые возможности, зная нужные кабинеты в московских структурах. Новосибирские девелоперы, конечно, не имеют такой возможности. Вот здесь я вижу серьезные риски, —подчеркнул Гаврилов.

При этом девелопер заявил, что новосибирские компании тоже не будут сидеть сложа руки и станут бороться за рынок. Он напомнил, что в прошлые годы в регион уже пытались заходить несколько федеральных компаний, например СУ-155, но их экспансия не увенчалась успехом. Владимир Мартыненков добавляет, что Новосибирск сложно назвать лакомым местом для федеральных застройщиков. Особенно сейчас, когда ужесточены условия выдачи разрешений на строительство в части доступа новостроек к социальным объектам.

Независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев напоминает, что среди крупных застройщиков Новосибирска много инорегиональных игроков, кто-то в итоге сумел ассимилироваться, кто-то ― нет и ушел. Как правило, остаются те, кто следит за передовыми технологиями и вкладывается в развитие.

— Да, возможно, у федералов есть определенные преференции, так как они «больше знают». Однако, на мой взгляд, в регионах им сложнее договариваться, чем местным компаниям, — комментирует Николаев. — Например, у «Новосибирского квартала» затраты на создание инфраструктуры при строительстве ЖК «Фламинго» оказались выше, чем если бы проект реализовывали новосибирские компании. На мой взгляд, если федералы вложат деньги в Новосибирск, то это больше пойдет на пользу городу, чем самому девелоперу. Хотя по той же Первомайке считаю, что сколько бы ты в нее не вкладывал, центром она все равно не станет.

Напомним, ранее Новосибирская область получила инфраструктурные кредиты, которые пошли на создание сетей для КРТ «Клюквенный». Ранее отмечалось, что в общей сложности на площадках, к которым подводятся сети за счет федеральных бюджетных средств, к 2030 году планируется построить 1 млн 360 тысяч кв. м жилья: в микрорайоне Клюквенный и в Верх-Туле (ООО «Специализированный застройщик «Развитие»). Область также планировала привлечь инфраструктурный кредит на строительство дороги по улице Кирова — от Выборной до Ключ-Камышенского плато.

Ранее редакция сообщала о том, что регионам спишут 2/3 бюджетных кредитов, но сэкономленные «окрашенные» деньги нужно будет направлять на инфраструктурные проекты.