Книгу о девятой гвардейской дивизии презентовали в Новосибирске

В книге писателя Ольги Дегтяревой собраны личные истории героев девятой гвардейской дивизии в состав которой входили воины-сибиряки. Основная задача книги — рассказать о простых солдатах.

— Понятно, что каких-то вот людей больших, героев, их и так все знают. А я хочу, чтобы знали обычных, простых людей. Может быть, они не были награждены какими-то там полководческими орденами или высокими званиями, но они наши земляки. И я считаю, что мы должны их в первую очередь помнить, а потом уже кого-то большого, человека масштабов страны, — сказала автор книги изданию «Горсайт».

На презентации были выставлены некоторые материалы и письма, которые помогли Ольге Дегтяревой восстановить цепочку событий. Она узнавала об участниках легендарной битвы под Москвой по крупицам.

— О Великой Отечественной войне сначала ведь пытались забыть, потому, что было слишком тяжело, было очень много горя. Люди хотели вернуться к мирной жизни, многие фотографии выбросили, письма выбросили – чтобы ничего не напоминало. И только потом, через какое-то время, когда другие поколения стали интересоваться, оказалось, что очень многое потеряно, о многих людях мы не знаем и уже не узнаем, — поделилась с редакцией автор.

Сбор материала и подготовка к публикации заняла у автора три года, реализовать проект удалось благодаря средствам федерального гранта. Тираж издания — 100 экземпляров, они будут распределены между школами и районными библиотеками.

Ольга Дегтярёва уверенно заявила, что обязательно начнет работу над второй книгой.

– Мне надо ещё в Искитимский район съездить. Там живёт дочь ещё одного участника событий. Ещё я тут неожиданно обнаружила записи дивизионного врача Бойко, привезла их из Москвы. Правда, они в очень плохом состоянии. Но я предполагаю, что они ещё нигде не публиковались. Поэтому, я думаю, что, скорее всего, будет дополненное какое-то издание – будет ещё информация, — отметила она.

Автор книги надеется, что об издании узнают в других регионах и родственники тех, кто воевал в девятой гвардейской дивизии откликнутся.

Дивизия была создана и начала свой героический путь в Сибири. На основании приказа наркома обороны от 6 июня 1939 года в Новосибирске в составе Сибирского военного округа была сформирована 78 стрелковая дивизия. 11 июня дивизия была передислоцирована на Дальний Восток и вошла в состав 1-ой отдельной Краснознаменной армии. Осенью в состав 78-ой дивизии включается 6-ой отдельный Хабаровский стрелковый полк, который переименовывается в 40-й стрелковый полк. Именно в этом полку в 1928 году начинал свою службу на Дальнем Востоке молодой политрук 9-ой стрелковой роты Афанасий Белобородов. Летом 1941 года полковник Белобородов принял под свое командование 78-ю стрелковую дивизию.

Осенью 1941 года, когда фашисты рвались к Москве, руководство страны принимает решение перебросить под Москву несколько полностью укомплектованных и вооруженных Дальневосточных дивизий. 78-я стрелковая дивизия заняла оборонительный рубеж в районе Истры, на ближних подступах к Москве 31 октября 1941 года. За месяц боев солдаты дивизии уничтожили 14270 немецких солдат и офицеров, 63 танка, 46 автомашин с пехотой, сбили 14 самолетов. Они выбили немцев из многих населенных пунктов и отбросили их на 100 километров от Москвы. 26 ноября 1941 года за отвагу в боях, стойкость и мужество 78-й стрелковая дивизия преобразована в 9-ю гвардейскую стрелковую дивизию.