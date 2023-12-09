Прожиточный минимум в Новосибирской области в 2024 году вырастет на 4%

Прожиточный минимум на душу населения в Новосибирской области на 2024 год составит 15 317 рублей. Это на 589 рублей или 4% больше, чем в 2023 году (в 2023 году он составил 14 728 рублей), сообщили в Новосибирскстате.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 16 696 рублей (рост 642 рубля), для детей — 15 871 рубль (рост 610 рублей), для пенсионеров — 13 173 рубля (рост 507 рублей).

Согласно данным Новосибирскстата, наименьший размер прожиточного минимума в Сибирском федеральном округе на душу населения установлен в Омской области — 13 723 рубля. Наибольшая величина этого показателя установлена в Красноярском крае — там прожиточный минимум на душу населения установлен в 17 153 рубля. На втором месте Иркутская область — 16 169 рублей, на третьем — Республика Тыва — 15 608 рублей.

Новосибирская область на шестом месте из десяти регионов.

Ранее редакция сообщала, что рост цен на мебель и иномарки ускорился в октябре в Новосибирской области.