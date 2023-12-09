Новосибирский зоопарк показал видео с отдыхающим котомедведем

Новосибирский зоопарк поделился видео с отдыхающим бинтуронгом («кошачий медведь»). На кадрах видно, как любитель инжира мирно лежит в своем домике.

Эти животные предпочитают днем отдыхать.

Бинтуронги — удивительные звери, которые одновременно напоминают медведя, кошку и енота, но не относятся ни к одному из этих видов. Бинтуронг распространен в Юго-Восточной Азии. Встретить его можно в тропиках. Он не прыгает по деревьям, а медленно перебирается с ветви на ветвь, используя хвост как дополнительную опору. Они могут хватать предметы хвостом. Питается животное главным образом фруктами и другой растительной пищей. Любимое лакомство — инжир. Визитной карточкой бинтуронга считаются кисточки на ушах и длинные белые усы. Они являются органом осязания, который помогает определять расположение объектов в пространстве, уклоняться от препятствий даже в полной темноте.

В Новосибирском зоопарке бинтуронги содержатся с 2010 года, потомства животные пока не давали.

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