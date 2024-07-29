Книжные магазины «Перемен» закрываются в Новосибирске

Сергей Козяков завершает проект «Перемен» и 25 августа закрывает книжные магазины на Орджоникидзе и Детском проезде. Об этом новосибирский предприниматель сообщил на своей странице «ВКонтакте».

— Магазины закрываются, проект завершается. Для данного решения сложились сразу несколько факторов, и я хочу, чтобы воспоминания о «Перемен» были приятные и позитивные, — написал Сергей. — Хочу сказать спасибо всем, кто принимал участие в этом проекте. Самое главное ― нашим гостям! Да, мне тоже жаль, что пришлось принять такое решение.

Как пояснил предприниматель Infopro54, принять решение о закрытии проекта его сподвигла конъюнктура рынка.

— Книжка сильно подорожала: хорошая детская книжка сегодня стоит от 1000 рублей. При этом покупательская способность людей снизилась, и книга сегодня является далеко не первоочередной покупкой. В лучшем случае она находится на 3-4 месте после продуктов, одежды, коммунальных платежей и ипотеки, — комментирует собеседник Infopro54.

На снижение популярности книжных магазинов, по его словам, серьезное влияние оказывает и развитие маркетплейсов. Людям проще купить книгу в онлайне и получить ее через 2-3 дня рядом с домом. К тому же этот интерес постоянно подогревается скидками. С маркетплейсами офлайн-бизнесу сегодня конкурировать очень сложно.

— На мой взгляд, без поддержки государства книжный бизнес сегодня вести все сложнее. Он неконкурентоспособен по сравнению с обычной торговлей, — комментирует Сергей Козяков. — Именно поэтому я принял решение закрыть проект на пике интереса, чем уходить в какие-то специализированные ниши и торговать непонятно чем.

По его словам, книжный бизнес переживает непростые времена не только в Новосибирске, но и во многих других регионах России. Исключением, возможно, являются Москва и Санкт-Петербург, где высокая туристическая активность.

— До пандемии мы активно проводили на своих площадках тусовочные, образовательные мероприятия, в том числе для детей. Затем паттерн поведения новосибирцев изменился. В городе появилось много образовательных онлайн-программ, и они также перетянули на себя часть покупателей, — добавил основатель проекта «Перемен».

Собеседник Infopro54 отметил: когда он заявил о планах по ликвидации проекта, к нему стало поступать много сообщений от людей, сожалеющих о закрытии «Перемен».

— Я это предполагал и поэтому сразу предложил: если кто-то чувствует в себе силы и хочет продолжить заниматься благим экологичным бизнесом, то вопрос его продажи тоже рассматривается, — говорит Сергей Козяков. — Пока ни одного предложения не поступило.

Напомним, первый книжный магазин автор проекта Сергей Козяков открыл в Новосибирске в 2014 году под брендом Uniqstore (франшиза пермского книжного магазина) в лофте TPAVA. Площадь магазина составляла около 20-25 кв. м. В декабре 2014 года он переехал в помещение на Орджоникидзе, 43. В мае 2015 года сменил название на магазин «Перемен». В 2016 году книжный уголок магазина открылся в рамках проекта «МестоЕсть» в ТЦ «Мега». В 2017-м открылся филиал магазина в Академгородке. В 2022 году в группе магазина в соцсети появилось сообщение о том, что филиал переезжает из ДК «Юность» на Детский проезд.

В июне 2024 года стало известно о закрытии книжного магазина «КапиталЪ» на Красном проспекте, 11, который проработал в городе 16 лет.

По данным 2ГИС, сейчас в Новосибирске в рубрике «Книжные магазины» зарегистрированы 178 компаний. 34 филиала ― у оптово-розничной компании «Алекс Вилл», по 18 филиалов ― у «Галамарт», «Сибверк» и «Читай-Город», 13 — у сети «Городская сорока», 8 — у «Книгозор». Большинство точек, помимо книг и канцелярии, продает большой ассортимент игрушек и т.д.

Ранее редакция сообщала о том, что общественник потребовал снести десятилетний недострой на улице Покрышкина. В здании планировали разместить книжный магазин «Топ-Книги».