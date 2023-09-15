Общественник потребовал снести десятилетний недострой на улице Покрышкина

— Странное здание на площади Маркса, под которое отдали часть территории сквера. Как видно из ответа инспекции стройнадзора, при строительстве выявлялись многочисленные нарушения. На территории, которую занимает недострой, мэрией установлен публичный сервитут для прохода граждан. Вопрос: как граждане смогут ходить через недостроенное здание? — пишет в своем телеграм-канале общественник Евгений Митрофанов. — Пора снести очередной сарай и восстановить территорию сквера. Направил обращение прокурору по неисполнению сервитута и мэрии — предложение о сносе. Здание, кстати, стоит в таком виде больше 10 лет без консервации. Очевидно продолжение строительства невозможно, так как строительные конструкции под влиянием окружающей среды необратимо деформированы.

Судя по документации Государственной инспекции строительного надзора, речь идет о недостроенном объекте, который расположен по адресу ул. Покрышкина, 3.

— На участке осуществляется строительство книжного магазина с офисным помещением, кафе с организацией главного входа в сквер на основании разрешения на строительство, выданного АО «Строй-Инверсия», — сообщило ведомство в ответ на запрос Митрофанова. — В настоящее время строительство приостановлено, работы на объекте не ведутся.

По данным Госинспекции, на объекте проведены 18 проверок, в ходе которых выявлялись нарушения требований проектной документации, по ним застройщик неоднократно привлекался к административной ответственности. Нарушений в части отклонения от параметров, заявленных в разрешении на строительство, не выявлялось.

Судя по ответу, который Митрофанов получил из пресс-службы мэрии, публичный сервитут для прохода через земельный участок был установлен в августе 2018 года.

— Я давно наблюдаю за этим зданием и периодически задавался вопросом: почему стоит этот недострой. Когда здание находится в незаконсервированном состоянии даже один сезон (зима-лето), то нужно проводить его обследование, что-то демонтировать, заменять. Здесь объект стоит 10 лет, плюс под ним ходят люди, — сообщил общественник корреспонденту Infopro54. — Я обратился с предложением о сносе здания в мэрию Новосибирска, а также в прокуратуру.

Напомним, здание на ул. Покрышкина, 3 начали строить в 2009 году, заняв в сквере Сибиряков-Гвардейцев более 3 000 кв. м земли. Первый застройщик — ООО «Сибстройкоммерс» — планировал сдать объект в эксплуатацию в 2011 году. На площадке построено трехэтажное здание из двух корпусов с цокольным этажом общей площадью 5 900 тысяч кв. м. В здании должен был разместиться магазин сети «Топ-Книга». Сейчас в судах рассматриваются иски между кредиторами недостроенного офисного здания.

Ранее редакция сообщала о сносе кафе в Первомайском сквере.