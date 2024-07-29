Новосибирский школьник утонул на глазах у матери в Горном Алтае

Трагедией завершился семейный отдых в Горном Алтае. 13-летний мальчик прогуливался вместе с мамой по берегу Катуни и внезапно оступился. Женщина не смогла молниеносно подхватить сына, и он рухнул в реку. Быстрое течение подхватило ребенка и он не смог его побороть.

Инцидент произошел в популярном у туристов селе Элекмонар Чемальского района.

― Мама также прыгнула в виду и пыталась спасти мальчика, однако ей это не удалось. Тело несовершеннолетнего не обнаружено, проведение поисково-спасательных мероприятий продолжается, ― прокомментировали в СУ СК РФ по Республике Алтай.

Стоит отметить, что в регионе достаточно часто происходят трагедии на воде. 28 июля в поселке Березовка Усть-Коксинского района во время купания в Катуни стал тонуть 38-летний мужчина. Его 12-летняя дочка кинулась спасать отца. Вдвоем они попали в самое глубокое место и вместе ушли под воду. В этот же день их тела были обнаружены спасателями ниже по течению реки.