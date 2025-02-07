Ко Дню науки новосибирцам предложили подборку документальных фильмов

8 февраля в России отмечается День науки — значимый праздник для Новосибирска. Наш город справедливо считается научной столицей страны, здесь расположено более ста исследовательских учреждений, Академгородок с одним из лучших университетов России — НГУ, а также проспект Лаврентьева, который известен как самая умная улица мира из-за количества научных институтов. Онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС предлагает подборку фильмов, освещающих различные аспекты науки.

«Научная фантастика»

Это познавательное шоу подходит для всей семьи. Дети по натуре любопытны, и здорово, что сегодня есть искусственный интеллект, способный отвечать на самые сложные вопросы. Вместе со всезнающей Клио юные исследователи отправляются в захватывающее путешествие, чтобы разгадать тайны нашего мира. Они изучают сложные научные законы и открывают загадки природы. Что было бы, если бы динозавры не исчезли? А что, если Земля остановит своё вращение? Существуют ли инопланетяне? И как насчёт путешествий во времени? Удивительные факты и яркие спецэффекты показывают: наука не может быть скучной.

6+

«Команда. Истории успеха»

Первые в своей отрасли, первопроходцы в бизнесе и спорте — наиболее успешные личности России. Каждый из них достиг выдающихся результатов в своей области, и каждому помогает команда единомышленников. Одним из участников шоу оказался Иван Ященко — талантливый российский математик и популяризатор научных знаний.

18+

«Бронекатер»

В ноябре 2017 года в Волгограде был поднят с дна реки бронекатер «БК-31». По историческим свидетельствам, с июля по октябрь 1942 года это судно играло важную роль в Сталинградской битве. Созданный по специальному заказу «БК-31» на тот момент представлял собой уникальное судно для речного флота. Во время подъема на борту были найдены артефакты, разнообразное оружие и большое количество боеприпасов, что косвенно подтверждает версии историков о «специальных» заданиях, которые выполняли моряки.

18+

«Дуров»

Документальный портрет основателя Telegram. Павел Дуров — бизнесмен, миллиардер, визионер, который с детства стремился стать «интернет-идолом». Существует множество мифов о взглядах предпринимателя, его личной жизни и взаимоотношениях с властями. Этот фильм создан, чтобы развеять их и ответить на основной вопрос: «Кто такой мистер Дуров?»

18+

«Романовы»

Уникальный проект, приуроченный к 400-летию династии Романовых, объединяет элементы игрового и документального кино, а также анимацию и инфографику. Документальная серия расскажет о русском самодержавии как системе управления, его сильных и слабых сторонах, а также о роли монархов династии Романовых в событиях российской и мировой истории, включая развитие науки в России.

18+