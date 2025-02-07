Родители получат 5,6 млн рублей за смерть ребенка в больнице Новосибирска

Супругам, потерявшим ребёнка, будут компенсированы моральные страдания. Речь идёт о нескольких медицинских учреждениях Новосибирской области.

Как рассказала мама погибшего малыша, беременность протекала без патологий, и ничто не предвещало беды. Когда начались роды, её госпитализировали в родильное отделение Баганской ЦРБ. Однако самостоятельно родить она не смогла.

Жительнице Сибири срочно потребовалось кесарево сечение, но в Баганской центральной районной больнице не оказалось анестезиолога-реаниматолога. Вертолётом санитарной авиации её доставили в Карасукскую центральную районную больницу, а затем в областную клиническую больницу. Новорождённую девочку сразу же перевели в реанимацию, но на следующий день она скончалась.

Супруги подали иск в суд против Баганской ЦРБ, Карасукской ЦРБ и Новосибирской областной клинической больницы. Они считают, что смерть их дочери наступила из-за некачественного оказания медицинских услуг в этих учреждениях.

Представители всех трех ответчиков исковые требования супругов не признали.

Однако Фемида встала на сторону супругов.

— Взыскав с ГБУЗ НСО «Баганская центральная районная больница» в счет возмещения морального вреда в пользу истицы 1 500 000 рублей, в пользу истца 1 000 000 рублей; с ГБУЗ НСО «Карасукская центральная районная больница» — в пользу истицы 1 500 000 рублей, в пользу истца — 1 000 000 рублей; с ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» в пользу истицы 400 000 рублей, в пользу истца 200 000 рублей, — говорится в сообщении Карасукского суда.

Ранее редакция сообщал о том, что молодую мать приговорили к 10 годам колонии за убийство новорожденной дочери в Новосибирске. Малышка вызвала у родительницы ярость своим плачем.