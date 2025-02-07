Тепло вернется в Новосибирск в выходные

Температурные качели продолжают испытывать здоровье горожан на крепость. На смену непродолжительным морозам в город снова вернётся тепло.

Синоптики Западно-Сибирского УГМС обещают новосибирцам комфортную погоду 8 и 9 февраля. В субботу, 8 февраля, в городе будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью еще продержится на уровне -17…-19℃, в пригороде до -23℃, но уже днем поднимется до -10…-12℃. Ветер обещают западный ночью 3-8, днем 5-10 м/с.

Ночью на 9 февраля за окном все еще будет -10℃, а днем начнется настоящая оттепель с температурой воздуха -2…-4℃. При этом пойдет снег, а ветер задует северо-западный со скоростью 6-11 м/с.

Предстоящие выходные будут не только теплыми, но и перенасыщенными на праздники, как на светские, так и на православные. Так, 8 февраля в стране будет отмечаться День российской науки и День военного топографа, а во всем мире День нирваны, День кино, День памяти юного героя-антифашиста и Международный день шотландского виски.

Православные в субботу будут чтить память преподобного Симеона Ветхого и преподобного Ксенофонта, его супруги Марии и их сыновей Аркадия и Иоанна. А по народному календарю этот день называют Федором-поминальником, когда тоскующие по своим близким души умерших могут бродить по земле. Чтобы успокоить их, наши предки насыпали на могилы золу и произносили слова: «Не ходите во двор, души сиротские! Идите на западную сторону, там вам вечное утешение и радость».

Верили прежние поколения и в то, что 8 февраля нельзя увлекаться спиртными напитками, чтобы не привлечь неприятности в дом, а также начинать новые дела, оставлять дом неубранным, выбрасывать хлеб и жаловаться на судьбу. Считалось, что именно 8 февраля нужно благодарить судьбу за то, что имеешь здесь и сейчас.

Ранее редакция сообщала о том, что синоптик Кичанова прокомментировала влияние мегавулкана на климат Сибири.