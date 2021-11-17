Мэрия согласилась отдать уборку городских дорог частникам

С 2022 года мэрия Новосибирска начнет работу по передаче на аутсорсинг мероприятий по уборке городских улиц. Об этом на заседании постоянной комиссии горсовета по городскому хозяйству сообщил депутатам председатель комиссии Игорь Кудин по итогам личных переговоров с главой города Анатолием Локтем.

По словам Кудина, за основу муниципалитет возьмет опыт Территориального управления автодорог (ТУАД), который привлек к уборке дорог семь компаний-подрядчиков. Эту информацию депутатам подтвердил и вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов.

— Действительно, такое поручение мэр дал, и мы сейчас определяемся с территорией для пилотного проекта, — сообщает Клемешов. — Будем также изучать опыт других регионов, где такая схема реализуется. Соответствующие работы начнем с 2022 года.

Напомним, что тема качества уборки дорог является одной из ключевых в списке тем, за которые общественники, вышестоящие власти и горожане критикуют мэрию Новосибирска в целом и мэра в частности. Так, уже на минувшей неделе поднимался вопрос об образовании снежных завалов в центре города. Городские и областные депутаты, общественники неоднократно предлагали передать наведение порядка на городских улицах на аутсорсинг. Сейчас уборку города от снега, а также в другие сезоны проводят дорожно-эксплуатационные управления мэрии (ДЭУ), к работе которых у контролирующих органов много замечаний.

В одном из материалов редакции управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков сообщал, что в ряде городов России уборкой занимаются не ДЭУ мэрии, а частные подрядчики. По его словам, такой опыт был и в Новосибирске, в Пашино.

Гендиректор АО «Агентство развития жилого строительства Новосибирской области», депутат Заксобрания области Вячеслав Илюхин тоже говорил, что он сторонник того, чтобы большинство работ, которые ведут муниципальные учреждения, было отдано на аутсорсинг.

— Будучи депутатом горсовета Новосибирска я предметно изучал этот вопрос. Мне кажется, что большинство ДЭУ, практически все, нужно расформировать. Оставить одно, может быть, два (поскольку город у нас разделен на две части), которые будут выполнять функции аварийных — во время больших снегопадов выезжать на те участки, где не справляются частные подрядчики, чистить дорогу, когда мэр и губернатор куда-то едут (не секрет, что в этот момент, по сути, хоть весь город завали), — рассказывал Илюхин редакции. — Я в свое время просчитывал, что нанимать технику для проведения этих работ дешевле, чем содержать свою. То, что у нас нет некоей специализированной техники, — это да. Ее, возможно, нужно купить. Но нужно посмотреть, что купить. Мы проводили эксперимент в Пашино, который наполовину удался. ФЗ-44 позволяет ставить подрядчиков в зависимое положение, расторгать с ними договор в случае его неисполнения. Когда такой договор был, и мы три месяца (октябрь, ноябрь, декабрь) убирали в Пашино, люди говорили, что такого не было никогда. Но когда в новом договоре жесткой ответственности не было прописано, подрядчик начал халявить. Но факт, что эти работы выполняли по цене в 2,5 раза ниже, чем обходилось содержание муниципального ДЭУ.

Илюхин предлагал оставить участки с хорошей техникой, которые будут убираться именно за счет ДЭУ. А по другим — привлечь подрядчиков, отточить нормальные договоры.

В прошлом году мэрия Новосибирска пыталась передать полномочия по уборке снега в районы города, но в итоге это решение было признано провальным.