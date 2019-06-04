Коченёво может стать спальным районом ПЛП

Роль городов-спутников Новосибирска и соседних районов может быть пересмотрена в рамках развития агломерационных процессов и децентрализации промышленного производства. В частности, в правительстве области рассматривается сценарий их превращения в спальные районы для предприятий на окраинах областного центра. Об этом сообщил министр природных ресурсов Андрей Даниленко, выступая на круглом столе.

— Это проект для децентрализации производства, чтобы не создавать экологических проблем в центральной части Новосибирска, — говорит министр. — В этот процесс могли бы втянуться и другие окружающие населённые пункты. Тот же Коченёво по факту мог бы стать спальным районом для ПЛП, поскольку транспортная доступность населенного пункта сравнительно удачная. А развивать малый город с точки зрения бытовых удобств, возможно, для этого есть перспективы.

Помимо упомянутого Коченёво в качестве участников агломерационных процессов министр называет также Тогучин, Колывань, поселок Ордынское.

— Хотелось бы, чтобы городов-спутников было больше, и, они предлагали лучшие экологические качества с точки зрения жизни, нежели сам Новосибирск, — считает чиновник,— Это к примеру, должно быть нечто, вроде одноэтажной Америки. Но хотелось бы, чтобы жильё граждан было повышенной комфортности и располагалось в благоприятных условиях. Это тоже будет одна из составных частей агломерационных процессов. Уверен, сумеем добиться лучшего качества окружающей среды и больших возможностей для производства.

Фото из группы «В Коченёво» в соцсети ВКонтакте