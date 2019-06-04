Пенсионная банковская карта: мифы, опасности и решения

Пожилые люди, воспитанные в СССР, привыкли верить печатному слову априори. А на самом деле, далеко не всем статьям, которые гуляют в Интернете, стоит доверять.

Одна из наиболее популярных страшилок, которыми запугивают пенсионеров, гласит, что нельзя долго не снимать деньги с пенсионной банковской карты. И даже приводятся нелепые объяснения ужасных последствий, которые на деле оказываются мифами. Остановимся на них подробнее.

Миф 1: Если накопить много денег, потом их нельзя снять все сразу.

Начнем с того, что лимит на единовременную выдачу денежных средств имеется во всех банках и относится ко всем картам, а не только к пенсионным.

А чтобы все же получить свои деньги к нужному моменту, можно:

§ Перевести часть на другой счет;

§ Снимать по частям в течение некоторого времени;

§ За 2-3 суток написать в банке заявление о том, что такого-то числа вам понадобится наличными крупная сумма.

И все, таким образом проблемы решаются.

Миф 2: после того, как срок действия карты закончится, деньги пропадут.

Деньги никуда не пропадают, пенсия зачисляется на счет. А карта привязана к этому счету. И если срок действия карты закончится, то счет останется рабочим, и на него, как обычно, будет перечисляться пенсия.

Но, конечно, с просроченной карты и правда снять наличные нельзя, так же, как и нельзя рассчитаться ею в магазине. Опять же это относится ко всем банковским картам, а не только к пенсионным. После того, как в своем отделении банка вы получите новую карту, вы сможете вновь пользоваться всеми ее возможностями.

Миф 3: ставка, по которой на остаток средств начисляются проценты, может измениться.

Вот это даже не миф по большому счету – ставка и правда может меняться. Неправда же заключается в том, что это никак не связано с тем, снимаете вы регулярно наличку с карты или же не снимаете. И с типом карты это тоже не связано, на зарплатных картах, к примеру, точно так же может меняться ставка процентов на остаток.

Но чтобы избежать неожиданностей вы можете оформить вклад, и дать банку поручение переводить ваши деньги туда. По вкладу процент прописывается в договоре и не может быть изменен банком в одностороннем порядке.

Помимо мифов существуют и реальные опасности, о которых нужно знать. Самое важное, что нужно помнить, чтобы их избежать:

§ Никогда не записывайте пин-код от карты на ней самой. И бумажку с записанным пин-кодом не нужно носить вместе с картой в кошельке. Потому что если вы потеряете сумку, или у вас вытащат кошелек воры, то благодаря такой «заботе» они смогут быстренько снять с вашей карты все средства;

§ Никогда никому не говорите пароли для снятия денег, которые (пароли) могут вам приходить на телефон. Мошенники часто представляются сотрудниками банка, звонят и начинают выспрашивать данные карты, а потом заходят в ваш личный онлайн-кабинет и с помощью паролей снимают деньги. Если вы не знаете, что такое онлайн-кабинет или не понимаете технологию мошенничества, просто поверьте нам. Главное, помните – сотрудники банка никогда не звонят с просьбой сообщить им ваши платежные реквизиты и пароли;

§ Не отвечайте на смс-ки типа: «Ваша карта заблокирована, срочно позвоните по номеру ХХХ (номер может быть любым)». Это тоже мошенники. Если же вы человек ответственный и на всякий случай хотите проверить, все ли с вашей картой в порядке, то звоните на горячую линию в банк (телефон указан на обратной стороне карты).

Так что пользуйтесь своей пенсионной картой так, как считаете нужным. И не верьте всему, о чем пишут в Интернете.

Вы может спросить: «А почему тогда мы должны верить этой статье?». А потому, что все, здесь написанное, вам подтвердят сотрудники вашего банка. Вы можете сходить в ближайшее банковское отделение или позвонить на уже упомянутую выше горячую линию и задать любые вопросы. Вообще, советуем поступать именно так в любых сомнительных ситуациях. И тогда ваша банковская карта будет для вас только лишь удобным инструментом расчета, но не источником хлопот!

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