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Вася был на набережной

На Михайловской набережной появится стильная дизайнерская альтернатива настенным надписям.
  • 04/06/2019, 18:00
Автор: Игорь Смольников
Вася был на набережной
Организаторы конкурса получили интересных идей на целый парк тактильных скульптур.

Городская графическая среда  это не только граффити разной степени стильности, но просто надписи на стенах и тротуарах. Диапазон у них, как известно, разнообразный  от наивно лирических, вроде «Котенок, я тебя люблю» и цитат из рок-классики, до отчаянного «Маша — дура!» и бессмертного «Здесь был Вася».

Обуздать этот порыв графического самоизлияния невозможно, пока существуют города, мел и стены, но можно, по крайней мере, придать ему художественно осмысленную форму. Именно такова инженерная идея скульптуры для Михайловской набережной, победившей на открытом конкурсе, который провел департамент культуры мэрии на платформе  Smart Urban. В конкурсе участвовали 23 творческих разработки, присланные из 23 городов России. В полуфинал попали 13 концептов.

Длился конкурс практически всю весну — с 15 марта по 30 мая, жюри работало вдумчиво. К слову, в жюри были не только представители мэрии, но и эксперты по сити-культуре, деятели актуального искусства (исследователь стрит-арта  Сабина Чагина, художник Вячеслав Мизин, ректор НГУАДИ Наталья Багрова, куратор платформы Smart Urban Лиза Савина), потому в шорт-лист вошли работы, действительно олицетворяющие самые актуальные тренды городской контактной скульптуры. Например, это композиция «Дуб Пушкина», совмещающая функционал монументально-декоративного объекта и детской «лазалки», подогреваемый изнутри шар для обнимашек (то ли метеорит, наполовину впечатавшийся в тротуар, то ли встающее из тротуара солнце), панель, позволяющая создавать подвижные пупырчатые рельефы.

Скульптур, отвечающих на обнимательно-тискальный запрос, вообще было довольно много  современное искусство обильно прорабатывает тему эмоционально-тактильного голода, присущего жителям мегаполисов. Например, «обнимательные» статуи уже есть в декоре жилого комплекса «Оазис».

Победила, впрочем, не борьба с тактильным голоданием, а шанс на словесное самовыражение, воплощенный в композиции «Новосибирск говорит». Композиция эта состоит в зримом родстве с типографским оборудованием и машинками-шифраторам: в стену-основу вмонтированы подвижные барабаны с рельефными буквами. По замыслу автора, молодого новосибирского архитектора Максима Бакина посетители набережной, вращая эти цилиндры, смогут составлять из них слова и сообщения  для результата на лицевой поверхности композиции предусмотрена строка-прорезь. Разумеется, на вечность эти надписи претендовать не смогут  на то это и мобильная композиция. Но ощутить себя в диалоге с «градом и миром» эта скульптура-механизм точно позволит всем. Специалисты увидели в проекте не просто занимательный аттракцион, но и синергетический потенциал для большого количества горожан и туристов  всех возрастов. Конечно, это не вытеснит лирическо-истерическо-философские рукописи со стен, тротуаров и заборов, но пар в свисток в какой-то мере отведет. Да и вообще, это забавно выглядит.

Приоритет в реализации, разумеется, получит скульптура-победитель, но, как отметила председатель жюри Анна Терешкова, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска, и другие фигуранты шорт-листа не пропадут:

— Приятно поразила фантазия, с которой авторы подошли к выполнению заданий конкурса, — интересных идей мы получили на целый парк тактильных скульптур! Надеемся, что он станет ярким привлекательным пунктом в маршрутах выходного  дня и различных памятных событий: свадеб, выпускных, семейных торжеств, да и просто местом свиданий.

Иллюстрация предоставлена платформой SmartUrban

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