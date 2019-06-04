Вася был на набережной

Городская графическая среда — это не только граффити разной степени стильности, но просто надписи на стенах и тротуарах. Диапазон у них, как известно, разнообразный — от наивно лирических, вроде «Котенок, я тебя люблю» и цитат из рок-классики, до отчаянного «Маша — дура!» и бессмертного «Здесь был Вася».

Обуздать этот порыв графического самоизлияния невозможно, пока существуют города, мел и стены, но можно, по крайней мере, придать ему художественно осмысленную форму. Именно такова инженерная идея скульптуры для Михайловской набережной, победившей на открытом конкурсе, который провел департамент культуры мэрии на платформе Smart Urban. В конкурсе участвовали 23 творческих разработки, присланные из 23 городов России. В полуфинал попали 13 концептов.

Длился конкурс практически всю весну — с 15 марта по 30 мая, жюри работало вдумчиво. К слову, в жюри были не только представители мэрии, но и эксперты по сити-культуре, деятели актуального искусства (исследователь стрит-арта Сабина Чагина, художник Вячеслав Мизин, ректор НГУАДИ Наталья Багрова, куратор платформы Smart Urban Лиза Савина), потому в шорт-лист вошли работы, действительно олицетворяющие самые актуальные тренды городской контактной скульптуры. Например, это композиция «Дуб Пушкина», совмещающая функционал монументально-декоративного объекта и детской «лазалки», подогреваемый изнутри шар для обнимашек (то ли метеорит, наполовину впечатавшийся в тротуар, то ли встающее из тротуара солнце), панель, позволяющая создавать подвижные пупырчатые рельефы.

Скульптур, отвечающих на обнимательно-тискальный запрос, вообще было довольно много — современное искусство обильно прорабатывает тему эмоционально-тактильного голода, присущего жителям мегаполисов. Например, «обнимательные» статуи уже есть в декоре жилого комплекса «Оазис».

Победила, впрочем, не борьба с тактильным голоданием, а шанс на словесное самовыражение, воплощенный в композиции «Новосибирск говорит». Композиция эта состоит в зримом родстве с типографским оборудованием и машинками-шифраторам: в стену-основу вмонтированы подвижные барабаны с рельефными буквами. По замыслу автора, молодого новосибирского архитектора Максима Бакина посетители набережной, вращая эти цилиндры, смогут составлять из них слова и сообщения — для результата на лицевой поверхности композиции предусмотрена строка-прорезь. Разумеется, на вечность эти надписи претендовать не смогут — на то это и мобильная композиция. Но ощутить себя в диалоге с «градом и миром» эта скульптура-механизм точно позволит всем. Специалисты увидели в проекте не просто занимательный аттракцион, но и синергетический потенциал для большого количества горожан и туристов всех возрастов. Конечно, это не вытеснит лирическо-истерическо-философские рукописи со стен, тротуаров и заборов, но пар в свисток в какой-то мере отведет. Да и вообще, это забавно выглядит.

Приоритет в реализации, разумеется, получит скульптура-победитель, но, как отметила председатель жюри Анна Терешкова, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска, и другие фигуранты шорт-листа не пропадут:

— Приятно поразила фантазия, с которой авторы подошли к выполнению заданий конкурса, — интересных идей мы получили на целый парк тактильных скульптур! Надеемся, что он станет ярким привлекательным пунктом в маршрутах выходного дня и различных памятных событий: свадеб, выпускных, семейных торжеств, да и просто местом свиданий.

Иллюстрация предоставлена платформой SmartUrban