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Когда есть сердце: «Ростелеком» пришел на помощь новосибирским кардиологам

  • 27/12/2022, 10:17
«Ростелеком» успешно завершил пилотное тестирование региональной информационной системы «Единый кардиолог». Первой в Новосибирской области к ней подключилась Ордынская ЦРБ.

телекомС помощью платформы ордынские врачи провели уже более тысячи ЭКГ-исследований и оперативно выявили сердечно-сосудистые патологии у 250 пациентов. Все они внесены в специальный регистр для дальнейшего мониторинга и своевременного оказания медицинской помощи.

Система позволяет сформировать цифровую базу кардиологических исследований, доступную для врачей из разных медицинских учреждений, а также имеет функцию помощи в принятии решений, подавая сигнал при выявлении в ЭКГ серьезных патологий.

«Единый кардиолог» реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение», направленного на повышение продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2024 году.

«Мы стремимся находить цифровые решения, которые принесут пользу в социально значимых сферах, например, в области телемедицины. Одним из таких проектов стала платформа «Единый кардиолог». Она обладает искусственным интеллектом и способна ускорить процесс обработки результатов ЭКГ на 60%, а значит, ощутимо повысить оперативность постановки диагнозов. Теперь результаты кардиологических исследований отображаются в течение одного дня», — отметил Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком»

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : телеком Ростелеком медицина


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