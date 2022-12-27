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Замешанная в скандале о дискредитации ВС РФ новосибирский депутат Хельга Пирогова родила дочь

  • 27/12/2022, 10:58
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Замешанная в скандале о дискриминации ВС РФ новосибирский депутат Хельга Пирогова родила дочь
Об этом она сообщила на личной странице в социальной сети.

Хельга Пирогова была депутатом городского совета Новосибирска, членом постоянных комиссий по местному самоуправлению и по социальной политике и образованию, входила в оппозиционную коалицию «Новосибирск-2020».

Этим летом она опубликовала на своей странице в соцсети пост с негативным высказыванием в адрес российских военных, погибших во время спецоперации в Украине. Этот пост жестко раскритиковал первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов. Пирогову вызвали на комиссию по этике горсовета. Ряд депутатов горсовета и Заксобрания также обратились к главе Следственного комитета РФ с просьбой проверить ее высказывание.

В отношении депутата Хельги Пироговой составили протокол об административном правонарушении по статье о дискредитации ВС РФ. Позднее региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ («Распространение заведомо ложной информации о ВС РФ»).

Суд 15 августа закрыл административное дело в связи с открытым уголовным делом. Ее вызвали на допрос, но депутат покинула Россию и улетела в Грузию. С 4 августа официально была объявлена в розыск.

Как сообщали СМИ, в конце лета в доме Пироговой прошли обыски, однако подтверждения этой информации от пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области так и не было.

В декабре стало известно, что Хельга развернула деятельность в «Альянсе Учителей» (Глава альянса Даниил Кен признан в России иноагентом, сайт заблокирован. — Ред) — профсоюзе, который призван защитить детей в российских школах от милитаристской пропаганды.

Она выступала на вебинаре медиаплатформы Кислород, где рассказывала, какие действия могут предпринять преподаватели или родители, которые против пропаганды в учебных заведениях, чтобы защитить детей от «Разговоров о важном». На вебинар были приглашены все, «кого волнует судьба российских школьников».

Фото из сообщества коалиции в Телеграме

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Хельга Пирогова депутат


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