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Когда и как проводится плазмолифтинг в современной косметологии

  • 25/06/2021, 12:31
Спектр современных косметических процедур поражает разнообразием. Некоторые методики характеризуются не только высокой эффективностью, но и абсолютной безопасностью для организма. К числу таковых относится плазмолифтинг.

Его секрет заключается в использовании препарата, полученного из крови пациента. Инъекции вводятся только в проблемные участки, что обуславливает локальное воздействие.

Цели инъекций с плазмой, обогащенной тромбоцитами

Плазму получают методом центрифугирования. Она содержит не только увеличенное количество тромбоцитов, но и гормоны, ферменты, витамины. В косметологии подобные препараты используются для:

  • омоложения кожи;
  • лечения угревой сыпи, акне;
  • удаления рубцов, шрамов;
  • устранения фотостарения, шелушения кожи;
  • улучшения цвета и борьбы с пигментными пятнами.

Лифтинг плазмой дает хорошие результаты в качестве самостоятельной процедуры. Кроме того, его можно комбинировать с другими методиками – мезотерапией, пластикой, биоревитализацией. Частота проведения и количество сеансов определяются индивидуально, в зависимости от возраста пациента и состояния его кожи. Чтобы продлить эффект, нужно обеспечить правильный уход, включающий в себя регулярное очищение, увлажнение и питание тканей.

Как проводится плазмолифтинг

Делают косметологический плазмолифтинг специалисты клиник и центров, прошедшие обучение. Их подготовкой в России занимается компания «Плазмолифтинг». Условно каждая процедура делится на два этапа. На первом осуществляется забор материала (венозной крови) с последующим ее помещением в центрифугу. Через несколько дней плазма вводится под кожу.

Как правило, одного сеанса недостаточно для омоложения или полного избавления от косметологических проблем. Требуется курс инъекций, состоящий в среднем из 3-4 процедур. Они проводятся один раз в три недели.

Неприятные и болезненные ощущения во время процедур минимальны. Инъекции выполняются тоненькими иглами. Если пациент имеет высокую чувствительность, проблемные участки предварительно обрабатываются местными обезболивающими препаратами с охлаждающим эффектом.

После плазмолифтинга морщинки и дефекты кожи проявляются только через два года. В этом случае его можно проводить повторно. Есть некоторые противопоказания к процедуре. Это заболевания крови, системные патологии, беременность, нарушения в работе внутренних органов и пр.

Подготовлено по материалам https://plasmolifting.online/

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : аппаратная косметология


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