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Листогибочные станки: особенности, основные варианты исполнения

  • 25/06/2021, 12:42
Листогибочные станки – прессы, предназначенные сугубо для работы с листовым металлом.

Оборудование позволяет сгибать заготовки под определенным углом. В некоторых случаях этот метод обработки более предпочтителен, по сравнению со сваркой, другими технологиями соединения. Его применяют там, где предъявляются повышенные требования к качеству, надежности изделий, необходимо создавать сложные формы.

Гидравлические листогибы и их особенности

Листогибочные прессы оборудуются разными приводами. Гидравлический превосходит аналоги благодаря способности создавать повышенное усилие. Они надежнее и долговечнее, не требовательны к обслуживанию.

Листогибы данного класса классифицируются на ручные, автоматические и полуавтоматические. Первые предназначены для единичного либо мелкосерийного производства. Автоматизированные прессы покупают для крупных предприятий. Самые продвинутые оснащаются ЧПУ. Программное управление максимально упрощает настройки, минимизирует участие человека. Оно может быть компьютерным, консольным или универсальным. Самые удобные – портальные модели, способные функционировать непрерывно.

Выбрать и поставить на производство листогиб гидравлический поможет компания «ЛМТ РУС». Это лучший поставщик, гарантирующий клиентам выгодные условия сотрудничества и демократичные цены на обрабатывающее оборудование.

Основные виды гибочных прессов

Техника для металлообработки представленной группы классифицируется на группы по ряду критериев:

  • конструктивному исполнению;
  • функциональному наполнению;
  • способу размещения.

Прессы бывают горизонтальными, валковыми, поворотными. Первые представлены в виде стандартных прессов. Они дополнены матрицей, пуансоном для сгибания по прямой либо по окружности. Их опции включают в себя также нанесение перфорации, насечек. Некоторые станки обладают повышенной точностью благодаря системе компенсации.

Валковые прессы конструктивно схожи с прокатным станом. В их конструкции предусмотрено 3-5 валов. Последние перемещаются независимо друг от друга. На них создаются детали с большим количеством углов, конусные и цилиндрические элементы. Станки с поворотной балкой предназначены для прямолинейного сгибания листов.

К популярным дополнительным опциям можно отнести отрезные ножки на задних упорах, автоматическую подачу, системы повышенного контроля, самодиагностики и пр.

По способу размещения различают портативные и стационарные прессы. Первые имеют небольшие размеры и вес, минимальное потребление энергии, ограниченную по размерам рабочую зону. Стационарные станки обладают внушительными габаритами, могут содержать самый обширный функционал.

Подготовлено по материалам https://www.lmtrus.ru/

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Регионы: Россия

Теги : промышленность


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