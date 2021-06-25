ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед» повышает технологический уровень страны

До тех пор, пока медики не обратились в ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед». Это производитель инновационной рентгеновской техники, которая регулярно получает награды на отечественных и международных выставках. Достаточно вспомнить портативный рентгенодиагностический комплекс ПАРДУС-Стома, завоевавший на Петербургской международной технической ярмарке Гран-при. В 2021 г. исполнилось 30 лет со дня основания ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед» на базе Ленинградского электротехнического института, ныне Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина). Вот с чем компания встречает свой юбилей.

Продукция и услуги

Каталог готовой продукции (ссылка на официальный сайт: https://eltech-med.com/ru/catalog) сегодня включает две линейки аппаратов для рентгеновского контроля – промышленные и медицинские. Но компания готова создать по заданию заказчика практически любую аппаратуру с требующимися характеристиками. Например, над прототипом «ОнкоРобота» конструкторы и технологи предприятия работали два года. Результат даже превзошел ожидания – эту технику можно использовать не только при работе с тканями легких, как предполагалось, но и других органов. При этом устройство видится компактным, легко транспортируемым и недорогим.

Специалисты ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед» сами разрабатывают источники рентгеновского излучения и производят аппаратуру на их основе. Вся выпускаемая техника имеет необходимые сертификаты и используется в разных сферах:

в медицине;

промышленности;

науке;

сельском хозяйстве.

Например, еще одна разработка ЗАО – портативный рентгеновский аппарат для проверки качества семян. Им можно пользоваться даже в полевых условиях. Он просветит семена и определит процент поврежденных, которые не дадут урожая. Сельхозпроизводитель сможет своевременно решить, поменять ли ему партию семян или засеять больше, учитывая, что часть посевов не взойдет.

Услугу рентгеновского неразрушающего контроля можно заказать, не приобретая спецтехнику. Сотрудники ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед» выполнят эту работу для самых разных отраслей – геологии, металлургии, искусствоведения и реставрации, пищевой промышленности и других.

Кроме того, компания по заказу проводит томографию, проектирует рентген-кабинеты, бесплатно диагностирует переносные рентген-аппараты, предназначенные для стоматологии.

Преимущества компании

ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед» включено в Реестр инновационных предприятий Санкт-Петербурга. Выпускать соответствующую аппаратуру ему позволяет ряд преимуществ.

На предприятии имеется своя лаборатория для научных исследований, конструкторский отдел и производственно-технологический участок. Здесь могут изготовить все основные узлы источников рентгеновского излучения и собрать готовые технические устройства. ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед» стал одним из основателей Ассоциации российских производителей рентгеновской техники. Благодаря связям с крупнейшими отечественными производителями, выпускающими рентгеновские трубки, компания способна решить самые сложные задачи современной диагностики с помощью рентгеновского излучения. Предприятие вошло в Ассоциацию Технопарка СПбГЭТУ «ЛЭТИ». На базе компании студенты занимаются научной работой, проходят практику. Здесь же отрабатываются новые лекционные курсы и проводятся лабораторные работы.

«ЭЛТЕХ-Мед» – пример успешно развивающегося предприятия, повышающего научно-технический и технологический уровень страны.

ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед»

+7 (812) 234-35-59

Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 5, лит. А