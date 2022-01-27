Когда наступит весна в Новосибирске в 2022 году?

Вся информация о погоде весной в Новосибирске и области подготовлена на основе данных, полученных из доступных источников СМИ.

Какая климатическая обстановка ожидается в Новосибирске?

Как известно, метеорологи не скрывают, что вероятность прогнозов погоды равна не более 60 %, однако они предполагают: в начале календарной весны на территории Новосибирской области будет морозно, снежно и холодно. Переходный сезон с зимы на весну отличаются холодами и неустойчивой погодой еще и потому что климат на территории Новосибирска более континентальный, чем в других районах России.

Если верить предварительным прогнозам синоптиков, то в отдельные дни столбики термометров будут показывать до 5-14 градусов ниже нуля. Такая обстановка ожидается не только в Новосибирске, но на большей части России. При этом вероятность сильного северного ветра создаст ощущение, что на улице еще холоднее.

Почему весной 2022 будет холоднее обычного?

В начале весны 2022 года холодно будет не только в Западной Сибири, но и в других регионах и странах. Связано это с погодным явлением Ла-Нинья, то есть с колебанием температуры поверхностных вод в Тихом океане. Именно оно формирует прохладную климатическую обстановку в России предстоящей весной.

Стоит ли ехать отдыхать в Новосибирск весной?

Новосибирск известен большим количеством интересных достопримечательностей. Однако вдохновиться высокой культурой города лучше начиная с середины весны, поскольку в начале марта погода в Западной Сибири достаточно прохладная, а этот весенний месяц считается не сезонным для приятного отдыха. Средняя температура окружающей среды днем составляет примерно -3 градуса, ночью -7°C. Солнечных дней мало, не более 4-5 в месяц, дождей практически не бывает. За месяц может выпасть 35,8 мм осадков.

Температура воздуха

По усредненным данным за период с 2018 по 2021 год температура воздуха в марте месяце варьировалась от -11,7°C до +4,9°C и она считается холодной по сравнению с погодой в других популярных туристических городах со схожим рейтингом. Колебания температур между ночью и днем составляют примерно 4°C. Ночью температура воздуха в Новосибирске опускается в пределах от +1,9°C до -16,4°C. По данным некоторых прогнозов март будет еще более холодным в первые две недели. Плюсовую температуру синоптики прогнозируют только к концу месяца.

Что касается апреля, по предварительным прогнозам он порадует отсутствием типичных для Новосибирска резких перепадов температуры воздуха. В первой половине днем она составит от +4 до +8 градусов, а к концу месяца будет достигать 11-15 градусов тепла. Природа в городе оживает, растения набирают силу и зеленеют. По-настоящему тепло будет в мае, воздух прогреется до +20°C – это самая высокая прогнозируемая температура весны.

Осадки и дождливые дни

В марте сохранятся холодные дни как в феврале. Снегопады не прекратятся до середины месяца. Согласно самому точному прогнозу гидрометцентра в первой и во второй половине марта в Новосибирске ожидается всего один дождливый день. Осадков выпадет примерно 35,8 мм, это восьмое место среди других месяцев.

В апреле ожидается минимальное количество осадков в виде небольших дождей, до тех пор, пока не установятся плюсовые температуры от +12 градусов. А в конце мая прогнозируется всего один дождливый день, в остальные дни на территории Новосибирска будет много солнца.