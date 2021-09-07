Рекламодателям

Когда нужен экологический юрист?

  • 07/09/2021, 17:07
Бизнес нередко воспринимает вопросы о сохранении окружающей среды как второстепенные и незначащие. Это ошибка. Государство обладает действенными инструментами, чтобы привлечь к ответственности нарушителей законодательства.

Экологические требования касаются многих аспектов деятельности предприятий. Превышение допустимых норм выбросов, неправильная утилизация отходов, нарушения по части недропользования — все это грозит не только штрафами, но и уголовной ответственностью. Чтобы избежать неприятностей, рекомендуется обращаться к экологическим юристам.

Какие задачи решает специалист?

Некоторая деятельность требует получения разрешений от контролирующих органов. Число такой документации будет зависеть от того, насколько существенное влияние оказывает предприятие на окружающую среду. Чем больше нагрузки на ОС, тем серьезнее требования. Также растет число обязанностей и запретов. Это необходимо для минимизации вредного воздействия и снижения экологических рисков. Попытки сознательно обойти ограничения могут принести серьезные неприятности, вплоть до открытия уголовных дел.

По этой причине рекомендуется обращаться за помощью. Экологический юрист способен оценить риски согласно актуальным законодательным требованиям, защитить компанию в суде или добиться досудебного урегулирования. Для этого применяются различные инструменты.

Юридическая поддержка позволяет определять экологические риски в результате той или иной деятельности. Это поможет исправить ошибки еще до визита контролирующих органов, что сэкономит бюджет и время. Также в целях профилактики важно периодически проводить аудит деятельности на предмет нарушения экологического законодательства. Если избежать проверок не удалось, юридическая поддержка поможет разрешить последующие споры, в том числе и судебные.

Кроме того, помощь специалиста позволит проверить объекты перед заключением сделки, если они оказывают воздействие на ОС. Например, экспертиза может проводится для земельных участков, производственных цехов. Также удастся внимательно проверить компанию перед покупкой ее акций и т. д.

Как найти фирму, предоставляющую юридические услуги?  

Экологические запреты отличаются в зависимости от страны. Если начать бизнес без изучения локальных норм, то это грозит штрафами, проверками, уголовной ответственностью. Поэтому любые действия, которые могут потенциально оказывать влияние на окружающую среду, рекомендуется проверить на соответствие нормам экологического законодательства. Для этого нужно обратиться к экологическим юристам. В то же время провести детальную экспертизу и грамотно проконсультировать могут только профессионалы.

Поэтому обязательно обращайте внимание на опыт фирмы, ее репутацию. Рекомендуется ознакомиться с перечнем дел по требуемому направлению, чтобы составить представление о компетентности юристов.

К кому обратиться?

Юридическая фирма GRATA International предоставляет клиентам высококвалифицированную поддержку вне зависимости от сложности ситуации. Специалисты находятся в 20 странах. Благодаря единому окну клиент может обратиться в любой из офисов, чтобы получить весь комплекс услуг от международной фирмы. Это значит, что нет необходимости искать поддержку заграницей, GRATA International решит поставленную задачу в любой из стран присутствия. Особенное внимание специалистов сосредоточено на постсоветском пространстве.

Источник: gratanet.com

456

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : экология


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

В Красноярском крае обострилась ситуация с мошенничеством в ОСАГО

06/09/2021, 16:00

Первый сибирский ритейлер установил электронные ценники

03/09/2021, 17:28

Новосибирская область лидирует в Сибири и на Дальнем Востоке по числу автоугонов

27/08/2021, 17:38

Актуальный разговор

Актуальный разговор

Пик популярности личных брендов

Все материалы
Лента новостей

Новосибирская область получила 700 млн рублей на ускоренное расселение ветхого жилья

07/09/2021, 18:05

Сколько будет стоить проезд по четвертому мосту?

07/09/2021, 17:04

Госконтрактам разрешат удорожание на 30%

07/09/2021, 16:30

В Ленинском районе объявлен режим ЧС

07/09/2021, 14:50
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Степан Сухих: не бояться и считать деньги
16/08/21, 16:11

Новости компаний

Выгодное рефинансирование от 6,9% годовых в Банке Акцепт!

07/09/2021, 15:42

Отправляйте денежные переводы Western Union в ближнее зарубежье со скидкой 30%

07/09/2021, 11:46

Как не потерять свои деньги при проблемах с банкоматом

07/09/2021, 11:13

Кредитный рейтинг ВТБ Лизинг подтвержден на уровне ruAA-

07/09/2021, 10:51

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

В Новосибирске на 24% выросло количество банкротов

Губернатор не хочет выпускать за пределы региона профицит сельхозпродукции

ПАО «Сухой» предъявлены нарушения водного законодательства

Как совместить дорожные работы и ремонт труб тепло- и водоснабжения?

Шойгу назвал территории, где в Сибири могут построить новые города

Финансы

Как не попасться на удочку мошенникам из недобросовестных КПК?

Кампусная карта Россельхозбанка — новый формат студенческой жизни

Новосибирский производитель через «дочку» войдет в капитал канадской компании

Ростуризм до конца года запустит продажи по кешбэку на зимний сезон

ВТБ обнуляет ставку по Дальневосточной ипотеке

Политика

Новости Новосибирска

В горсовете Новосибирска может вырасти количество вице-спикеров

Экс-губернатор обжалует частичную компенсацию морального вреда

Более 200 подписей «отзывантов» мэра признаны негодными

Руководители предприятий выступили в защиту мэра Новосибирска

Дело Якименко новосибирский суд рассмотрит с самого начала

Недвижимость

Новости Новосибирска

Новосибирская область получила 700 млн рублей на ускоренное расселение ветхого жилья

Госконтрактам разрешат удорожание на 30%

Количество новостроек в регионе растет медленнее, чем в пандемийном 2020-м

Имущество «ПАТП-5» купила компания, связанная с новосибирским застройщиком

Жители Лесосечной протестуют против 17-этажной «свечки» во дворе

Технологии

Финансы

Россияне готовятся зарабатывать на солнечных и ветряных фермах

Первый сибирский ритейлер установил электронные ценники

Резиденты Академпарка придумали, как ускорить процесс обязательной маркировки

На форуме «Армия 2021» представили первую отечественную полноформатную тепловизионную камеру

«Золото» XV Сибирской венчурной ярмарки взял проект по синхронизации работы на маркетплейсах

Телекоммуникации

Новости компаний

МегаФон отсеет телефонный спам

МегаФон снизил тарифы для всех российских студентов

Новосибирск вошел в пятерку городов — лидеров спроса на детские гаджеты

МегаФон назвал мобильную столицу области: это не Новосибирск и даже не город

МТС оцифрует приборы учета в 100 жилых домах Академгородка

Агропром

Новости Новосибирской области

Губернатор не хочет выпускать за пределы региона профицит сельхозпродукции

Кампусная карта Россельхозбанка — новый формат студенческой жизни

Агросклад PepsiCo в Новосибирске принимает первый сибирский картофель

Новосибирские элеваторы готовы к приему зерна нового урожая

Аграрии региона получат 150 млн рублей на удобрения из резервного фонда

Транспорт

Новости Новосибирска

К «маршрутной» проблеме подключились первомайские общественники

Безопасность дорожного движения подорожает

На ОбьГЭСе требуют отставки начальника управления пассажирских перевозок

Определен подрядчик для строительства трамвайных путей до нового автовокзала

Marussia на «Технопроме» не будет

Медицина

Новости компаний

У вас нет язвы или гастрита? Повезло… А может, вы просто давно не обследовались?

Инвестор намерен начать строительство инфекционной больницы в Новосибирске уже в этом году

Новосибирские ученые достучались до центра

В Новосибирске пять ковидных госпиталей вернутся к плановой работе

Коронавирус: как быстрее попрощаться с его последствиями?

Авто

Авто

В России возник дефицит автомобилей Lada

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента выросли на 68%

Туризм

Новости Новосибирска

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Ростуризм до конца года запустит продажи по кешбэку на зимний сезон

Ростуризм продлил продажи путевок с кешбэком до середины сентября

Туристические объекты региона обследуют в преддверии МЧМ-2023

Общество

Новости Новосибирска

Новосибирская область получила 700 млн рублей на ускоренное расселение ветхого жилья

В Ленинском районе объявлен режим ЧС

Мальчику с диагнозом ДЦП требуется помощь

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

«Экология-Новосибирск» заплатит перевозчику мусора 128 миллионов рублей

Стиль жизни

Новости компаний

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска