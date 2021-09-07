Когда нужен экологический юрист?

Экологические требования касаются многих аспектов деятельности предприятий. Превышение допустимых норм выбросов, неправильная утилизация отходов, нарушения по части недропользования — все это грозит не только штрафами, но и уголовной ответственностью. Чтобы избежать неприятностей, рекомендуется обращаться к экологическим юристам.

Какие задачи решает специалист?

Некоторая деятельность требует получения разрешений от контролирующих органов. Число такой документации будет зависеть от того, насколько существенное влияние оказывает предприятие на окружающую среду. Чем больше нагрузки на ОС, тем серьезнее требования. Также растет число обязанностей и запретов. Это необходимо для минимизации вредного воздействия и снижения экологических рисков. Попытки сознательно обойти ограничения могут принести серьезные неприятности, вплоть до открытия уголовных дел.

По этой причине рекомендуется обращаться за помощью. Экологический юрист способен оценить риски согласно актуальным законодательным требованиям, защитить компанию в суде или добиться досудебного урегулирования. Для этого применяются различные инструменты.

Юридическая поддержка позволяет определять экологические риски в результате той или иной деятельности. Это поможет исправить ошибки еще до визита контролирующих органов, что сэкономит бюджет и время. Также в целях профилактики важно периодически проводить аудит деятельности на предмет нарушения экологического законодательства. Если избежать проверок не удалось, юридическая поддержка поможет разрешить последующие споры, в том числе и судебные.

Кроме того, помощь специалиста позволит проверить объекты перед заключением сделки, если они оказывают воздействие на ОС. Например, экспертиза может проводится для земельных участков, производственных цехов. Также удастся внимательно проверить компанию перед покупкой ее акций и т. д.

Как найти фирму, предоставляющую юридические услуги?

Экологические запреты отличаются в зависимости от страны. Если начать бизнес без изучения локальных норм, то это грозит штрафами, проверками, уголовной ответственностью. Поэтому любые действия, которые могут потенциально оказывать влияние на окружающую среду, рекомендуется проверить на соответствие нормам экологического законодательства. Для этого нужно обратиться к экологическим юристам. В то же время провести детальную экспертизу и грамотно проконсультировать могут только профессионалы.

Поэтому обязательно обращайте внимание на опыт фирмы, ее репутацию. Рекомендуется ознакомиться с перечнем дел по требуемому направлению, чтобы составить представление о компетентности юристов.

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Источник: gratanet.com