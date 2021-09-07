Сколько будет стоить проезд по четвертому мосту?

В соответствии с пунктом 61 основных условий концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации на платной основе мостового перехода, максимальный размер платы за проезд не должен превышать следующих величин: 100 рублей за одну поездку автотранспортных средств 1-й категории, 150 рублей — 2-й категории, 200 рублей — 3-й категории, 300 рублей — 4-й категории, сообщает НГС со ссылкой на Минтранс НСО.

К транспортным средствам первой категории относятся мотоциклы, легковые автомобили, фургоны и микроавтобусы. Ко второй категории — автотранспортные средства, в том числе грузовики, у которых высота над передней осью составляет от 2 до 2,6 м. Автомобили третьей категории — грузовики, трейлеры, автобусы, чья высота над передней осью больше 2,6 м. К четвертой категории относятся специализированные крупногабаритные транспортные средства, грузовики и трейлеры с тремя осями и высотой более 2,6 м.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области также назвало категории транспортных средств, которые освободят от платы за проезд по четвертому мосту.

— Транспорт общего пользования, специальные транспортные средства, оборудованные устройствами для подачи световых и звуковых сигналов, транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, — перечислили в министерстве.

Платить также не будут пожарные и полицейские машины и скорые. При этом плату будут взимать с такси, маршруток и междугородних автобусов.

Ожидается, что по мосту будет проезжать 68 480 автомобилей в сутки.

В июле 2016 года, во время рассмотрения первой скандальной версии проекта четвертого моста, стоимостью 91 млрд рублей, были предложены 5 тарифов — от 50 до 140 руб для легкового транспорта и 700 рублей для грузового. Согласно первой финансово-экономической модели проекта, в год за проезд через четвертый мост Новосибирска концессионер должен был собирать 3,5 – 4 млрд рублей. Недополученные доходы инвестору должна была компенсировать область. При этом, в модели отмечалось, что трафик через мост составит 112 тыс машин в сутки, в случае полного закрытия на ремонт Октябрьского моста (сроки ремонта не оговариваются) и 47 тыс, если мост продолжит работать. Расчет трафика проезда выполнял АО «Институт «Стройпроект». Директор компании Александр Журбин заявлял, что трафик и стоимость оплаты за проезд формировались на основе социологического опроса почти 3900 респондентов.

В сентябре 2019 года, после того как мост подешевел до 40-50 млрд рублей, в региональном парламенте сообщили, что выявились предпосылки для снижения стоимости проезда через мост для легковых авто со 150 рублей до «100 рублей с небольшим».

Сдача четвертого моста в эксплуатацию запланирована на 2022 год.