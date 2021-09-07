Новосибирская область получила 700 млн рублей на ускоренное расселение ветхого жилья

— Вчера на заседании правительства Новосибирской области было принято решение о распределении средств первого транша на мероприятия по ускоренному расселению ветхого и аварийного жилья, которое признано таковым до 1 января 2017 года. Речь идет о сумме около 700 млн рублей, — сообщил на пресс-конференции министр ЖКХ новосибирской области Денис Архипов. — В целом по программе до 2023 года нам предстоит расселить 55 тысяч кв. м жилья или 3 тысячи жителей. Основной аварийный фонд расположен в Новосибирске (30 тысяч кв. м) и Искитиме.

Полученные федеральные деньги распределены между несколькими муниципалитетами: Новосибирском, Искитимом, Татарском, Куйбышевом, Болотном и Барышевским сельсоветом. В 2022-2023 годf[ регион рассчитывает получить по ускоренной программе расселения еще 2,4 млрд рублей.

— В среднем в год аварийными у нас признаются от 20 до 45 тысяч кв. м жилья. Реализация ускоренной программы позволит уже в 2022 году переломить тренд: расселять аварийный фонд мы станем активнее, чем он будет пополняться, — отметил Архипов. — После этого мы будем заявляться на новую программу. Ее параметры будут индивидуально обсуждаться с Фондом реформирования ЖКХ, зависеть от имеющихся у него лимитов. Исходя из этого определятся сроки расселения аварийного фонда, зафиксированного на момент подачи новой заявки.

По словам министра, частично аварийный фонд, не вошедший в программу расселения, сейчас сокращается в рамках договоров о развитии застроенных территорий (РЗТ) или областной программы по реализации масштабных инвестпроектов (МИП). Однако Архипов признал, что пока в регионе не предоставлена ни одна квартира в рамках МИП.

— Сегодня застройщики должны предоставить жителям авариных домов в рамках МИПов около 15 тысяч кв. м до 2026 года. Эта форма недавно начала использоваться под нужды аварийного фонда, поэтому мы только наблюдаем строительство и начало ввода в эксплуатацию таких домов, — добавил он.

Напомним, ранее застройщики предупреждали, что механизм передачи жилья в рамках МИП до конца не отработан, и говорили, что с этим могут возникнуть сложности.

Еще один механизм расселения — в рамках закона о комплексном развитии территорий.

— Сейчас мэрия Новосибирска готовит документы по пяти первым площадкам. Все процедуры согласования по ним будут публичными. Инициатива по первой площадке должна пойти в начале октября, — пояснил Архипов.

Ключевой проблемой по расселению ветхого и аварийного жилья, по мнению Дениса Архипова, сегодня является цена квадратного метра, в том числе из-за роста цен на стройматериалы.

— Если в районах области мы пока расселяем людей в новостройки, так как вписываемся в федеральный норматив, то в Новосибирске стоимость квадратного метра превышает заложенный в программе норматив, поэтому чаще всего использует механизм выкупной собственности, когда муниципалитет приобретает у собственника недвижимость, компенсируя ему стоимость квадратов по экспертной оценке. Есть форма с использованием договоров мены. Это дает возможность расселять дома разными способами, — говорит чиновник.

В рамках КРТ расселять можно не только аварийный фонд, но и ветхий — с износом конструктивных элементов 70% и более. Ранее эти дома не попадали ни в перечень аварийных, ни в список домов, которые подлежат капремонту.

Между тем в пригородах Новосибирска уже начинают строиться целые жилмассивы, стоимость квадратного метра в которых вполне может вписаться в программу расселения.

Всего на финансирование ускоренной программы заложены 4,4 млрд рублей, из них 491 млн (11%) — средства муниципальных образований. При расселении ветхого и аварийного жилья стоимость квадратного метра на первое полугодие 2021 года была заложена в размере 49,5 тысячи рублей. Для сравнения: в июне стоимость квадратного метра в новостройках в Новосибирске варьировалась от 50 до 270 тысяч рублей. В перечне домов, попадающих под действие программы, были включены 208 домов в районах области и 44 в Новосибирске. Всего предстоит расселить дома общей площадью 106,9 тысячи кв. м, где проживают около 7 тысяч человек.