Когда упадут цены на авто с пробегом, рассказал эксперт

По мнению эксперта и руководителя сервиса «Авто.ру Выкуп» Сергея Алексеева, снижение цен на машины произойдет, если курс отечественной валюты станет лучше, а также в позитивную сторону изменится ситуация с логистикой. Специалист считает, что на все это может потребоваться минимум полтора-два года, передает цифровое издание Екатеринбург онлайн.

На сегодняшний день средняя цена машины на вторичном рынке — 1,3 млн руб. За эту сумма есть возможность приобрести Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Opel Astra и Ford Focus, уточняет Сергей Алексеев. Невзирая на увеличение цен, на авторынке все еще доступны автомобили 2015-2019 годов выпуска, добавляет он.

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