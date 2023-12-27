Подарки от работодателя получают более половины жителей Новосибирской области

54% жителей новосибирской области получают подарки от работодателя. Чаще всего это сладкие презенты для детей. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

— Чаще других праздничные подарки от работодателей в конце года получают сотрудники производственных компаний. Таких по результатам исследования ― 60%, — говорится в сообщении.

Остальные жители региона остаются без подарка и чаще всего это представители административного персонала.

Также отмечается, что более половины (54%) из опрошенных не собираются дарить подарки коллегам по работе. Однако из тех, кто все же обрадует коллег, самыми внимательными оказались HR-специалисты.

— Среди них каждый второй планирует подарить подарки на работе, — отметили в сообщении.

В основном работники готовы потратить на подарок до 1 тысячи рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что 75% сибиряков намерены встречать Новый год дома.