Прожиточный минимум увеличился в Новосибирской области

В 2024 году прожиточный минимум (МРОТ) в Новосибирской области вырастет на 4%. Его величина составит 15 317 рублей на одного человека. Об этом сообщает Новосибирскстат.

— Рост к предыдущему году составил 589 рублей, — говорится в сообщении.

Так, например, для работающих людей МРОТ будет 16 696 рублей. Для пенсионеров — 13 173 рубля, а для детей — 15 871.

Лидером по прожиточному минимуму в Сибири стал Красноярский край. Там на одного человека рассчитаны – 17 153 рубля на одного человека.

Новосибирская область занимает 4 место, а перед ней стоят Иркутская область, республика Тыва и республика Хакасия.

Напомним, что к МРОТу привязаны социальные пособия и выплаты на ребенка.

Ранее редакция сообщала о том, что зарплаты вырастут с начала 2024 года.