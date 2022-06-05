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IT-отрасль и реальный сектор экономики нашли общие интересы

  • 05/06/2022, 11:41
Автор:
новости Новосибирска
Новосибирским разработчикам есть что предложить предприятиям добывающей промышленности.

На базе новосибирской компании-резидента «Технопарка» и «Сколково» — ООО «Новосибирский Научно-технологический центр» (ННТЦ) — в настоящее время разработаны и внедряются в добывающую отрасль несколько новых цифровых приложений (DARSY и LIFA), которые посредством набора модулей различной направленности позволяют усовершенствовать управление системами отрасли.

Это платформа, которая позволяет анализировать все данные, полученные во время каротажа и бурения, и использовать их для нефтегазовой отрасли, рассказывают разработчики. Еще одно приложение цифровой двойник нефтегазовых активов. Там указана вся инфраструктура нефтегазовых месторождений: трубопроводы, дороги, энергетические сети. С ее помощью можно проводить оценку мероприятий, таких как бурение, идентификация добычи, оптимизация логистики, инфраструктурных объектов, и оценивать все с экономической точки зрения.

По словам директора центра Владимира Ульянова, предприятия добывающей промышленности, работающие на территории Восточной и Западной Сибири, а также Крайнего Севера, и ранее выступали основными заказчиками продукции. Политические и экономические тренды последнего времени диктуют новый тренд — на еще большую интеграцию IT-отрасли в сектор реальной экономики, и, как следствие, появляются благоприятные условия для их дальнейшего развития.

Наигрались в «зеленую» энергетику, рассуждает Ульянов. Хайп вокруг альтернативной энергетики переоценен. Эффективность эксплуатации недр необходимо повышать. До сих пор реальный сектор был недонасыщен IT-технологиями. Весь искусственный интеллект был в торговле несуществующими активами. А предприятия металлургической и угольной промышленности продолжали сидеть в «экселях». Запрос на автоматизацию реальной индустрии усилился. Мы это можем наблюдать на примере западного фондового рынка: инвесторы пошли в реальный сектор, забирая инвестиции у виртуальных компаний.

По словам руководителя компании, поддержка данного тренда осуществляется и со стороны промышленников, и со стороны государства.

Одновременно внедрить огромную систему технического клонирования невозможно, считает Ульянов. Это требует большой внедренческой работы, цифровой трансформации. И в этом смысле заказчики отчасти являются нашими инвесторами. Они вместе с нами это делают, а мы автоматизируем отдельные департаменты, службы, цепочки и тем самым складываем этот пазл. Да, это предпринимательские риски, которые я осознаю. Конечно, нам мешает бюрократия, отсутствие оборотных средств. Но взаимодействуя с государством, мы получаем поддержку, льготы и умудряемся лавировать между сложностями и достигать результатов.

По информации ННТЦ, направления использования приложения DARSY петрофизика и геология, геомеханика и бурение, аналитика данных. Особенности платформы удобный интерфейс, высокая скорость работы, расширенные возможности для аналитики, модульная система. Направления приложения LIFA добыча, логистика и инфраструктура, экономика. Особенности многопользовательский доступ, отсутствие ограничений для расширения, сбор данных из разных источников, гибкий интерфейс.

 

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, где человека в ближайшее время могут заменить роботы-аватары. 

Фото pixabay — keridjackson

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Рубрики : Бизнес Промышленность Технологии

Регионы: Новосибирск

Теги : технологии разработки промышленность ИТ инвестиции бизнес


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