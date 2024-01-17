Когда выгоднее покупать квартиру

Эксперты рынка недвижимости отмечают, что старт продаж традиционно предлагает более выгодные цены и больший выбор квартир. Несмотря на это многие потенциальные покупатели все же выбирают следить за ходом строительства, не выплачивая ипотечные платежи в процессе, передает «Фонтанка.ру».

Согласно проведенному экспертному анализу, за последние два года стратегии покупки квартиры заметно изменились.

Рынок недвижимости в значительной степени находился в зависимости от ипотечных программ и условий, которые предлагали застройщики и банки. Те, кто не боялся покупать квартиру во время самых выгодных предложений, в результате оказались в выигрыше.

Специалисты по работе с недвижимостью обращают внимание, что на текущем рынке цены перманентно растут, поэтому, если у потенциального покупателя есть все условия для приобретения квартиры (потребность, подходящий объект, надежный застройщик и финансовые возможности), тоне стоит дожидаться летних скидок или других льготных программ, ведь рост цен в силах компенсировать любую скидку. Кроме того, могут измениться условия ипотечного кредитования или планировки квартиры.

Также эксперты напоминают, что стоимость квартиры напрямую зависит от стадии готовности объекта. Развивающаяся инфраструктура и метро также способны радикально повысить цену жилья.

Эксперты сошлись в одном: в принятии решения нужно учитывать какие угодно факторы, только не сезон. Прежде всего нужно определиться с бюджетом, классом жилого комплекса и локацией, вместе с тем, не забывать следить за предстоящими стартами продаж новых жилых комплексов через соцсети застройщиков.

На сегодняшний день самое выгодное время для покупки квартиры — это сейчас, заключили специалисты.

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