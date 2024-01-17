Пожар произошел на улице Даргомыжского в Новосибирске

Произошло возгорание в здании по производству деревянных изделий на улице Даргомыжского, 8а. По данным 2ГИС, в здании на втором этаже здания располагается столярно-производственная компания.

— Возгорание 6-ти этажного здания на 1 и 2 этаже, — говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.

По сообщению МЧС, предварительная площадь горения 100 квадратных метров. В 14:13 локализация возгорания.

Информации о пострадавших пока не нет.

Всего в тушении пожара участвовало 8 единиц техники, 27 человек.

Ранее редакция сообщала о том, что еще один смертельный пожар произошел в Сибири.