Пожар произошел на улице Даргомыжского в Новосибирске

Произошло возгорание в здании по производству деревянных изделий на улице Даргомыжского, 8а. По данным 2ГИС, в здании на втором этаже здания располагается столярно-производственная компания.
— Возгорание 6-ти этажного здания на 1 и 2 этаже, — говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.
По сообщению МЧС, предварительная площадь горения 100 квадратных метров. В 14:13 локализация возгорания.
Информации о пострадавших пока не нет.
Всего в тушении пожара участвовало 8 единиц техники, 27 человек.
Ранее редакция сообщала о том, что еще один смертельный пожар произошел в Сибири.
Фото со страницы АСТ-54 в Вконтакте
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