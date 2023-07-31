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Когда ждать магнитные бури в августе

  • 31/07/2023, 15:44
магнытные бури в августе 2023
Магнитные бури явление достаточно неприятное, вызывающее ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.

Хуже всего в такие периоды себя чувствуют те, у кого имеются хронические болезни сердца и сосудов. Вспышки на солнце усиливают проявление негативной симптоматики у лиц с вегето-сосудистой дистонией, ожирением. Для уменьшения их влияния на организм следует изучить прогноз на ближайший месяц, заранее подготовиться к магнитным бурям.

Вспышки на солнце в августе 2023 года

Август в этом плане ожидается достаточно спокойным, но несколько дней все же будут отличаться от других. Первая буря уровнем в 3 балла начнется вечером 2 августа после 21 часа. Она продлится ровно двое суток и завершится вечером четвертого числа.

Двухбалльная активность будет сохраняться плоть до 19 августа, после чего сила ударов снизится до единицы.

Второй пик активности начнется вечером 29 августа и закончится спустя сутки. Уровень в три бала не такой уже высокий, жестким геомагнитным штормом это не назовешь, но у сверхчувствительных людей самочувствие все равно ухудшается.

Во время этого природного явления многие испытывают нехватку сил. У некоторых людей развивается депрессия, скачет настроение. У большинства наблюдаются перепады артериального давления, которые сопровождаются головной болью, нарушениями сна.

Также возможны боли в области суставов, обострение хронических болезней. Люди становятся менее внимательными, раздражаются без веских на то причин, ввязываются в конфликты.

Подготовка к магнитным бурям

В период магнитных бурь важно защитить организм от повышенных нагрузок. Нужно избегать переутомлений, больше времени бывать на улице. Главное не планировать прогулки на самый пик жары, иначе самочувствие еще больше ухудшится. Променады на свежем воздухе рекомендуется совершать в утреннее и вечернее время.

Желательно пересмотреть свой рацион, убрать из него жирную пищу, заменить ее овощами, крупами, рыбой, ограничить курение, употребление алкоголя, кофейных напитков. Люди, которые правильно питаются, высыпаются, практически не ощущают пагубного солнечного влияния.

Сложнее всего приходится тем, у кого есть хронические недуги, прописанные врачами медикаменты всегда должны быть под рукой. При сильном ухудшении самочувствия нельзя медлить с обращением к медикам.

Во время пиков солнечной активности лучше повременить с активными физическими нагрузками, сделав акцент на отдых. В этот период могут быть проблемы с концентрацией, поэтому умственной деятельностью также лучше заняться позднее, когда самочувствие нормализуется. Рекомендуется избегать затяжных поездок на машине.

Улучшить самочувствие поможет контрастный душ, употребление чистой воды.

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