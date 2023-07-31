В Новосибирске запланирована реконструкция школы на улице Фадеева

В школе № 103 на улице Фадеева планируют увеличить количество мест, сообщается в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска». Для нее сделают пристройку на 275 мест.

Отмечается, что существующее здание 1964 года постройки. Оно рассчитано на 600 мест.

Планы на реконструкцию школы обозначены в программе комплексного развития Новосибирска на 2017-2030 годы, пристройка должна появиться в 2025 году.

Напомним, в Новосибирске планируют и реконструкцию здания школы № 64 в Северо-Чемском жилмассиве. После реконструкции число учащихся вырастет с 750 человек до 1100. Срок реализации работ указали до 2030 года, но конкретная дата не уточняется.

Ранее редакция сообщала, что Стройнадзор взял под контроль строительство школы на ул. Татьяны Снежиной в Новосибирске.