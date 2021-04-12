Кого назначат полпредом в Сибири?

Самой обсуждаемой темой минувших выходных был вопрос: кто будет назначен полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе вместо Сергея Меняйло, которого глава страны назначил курировать Северную Осетию. Пока в статусе врио.

— Я долгое время работал в Красноярске и видел, как работал Виктор Усс, изучал его работу и могу сказать, что такие люди просто так со счетов не списываются. Он много сделал для региона. Есть шанс, что его кандидатура будет рассмотрена, — рассуждает политолог Владимир Леонтьев. — И Золотов, и Усс — оба достойные кандидатуры, у обоих есть организационный опыт и необходимые компетенции. Возможно, у Усса больше практических навыков. Но такие решения принимаются на федеральном уровне с учетом многих факторов, в том числе психологических и хозяйственных.

В кулуарах называются две наиболее вероятные кандидатуры на пост полпреда: губернатор Красноярского края Александр Усс и директор Росгвардии Виктор Золотов. Один из собеседников редакции отметил, что на 13 апреля намечена встреча Владимира Путина и Александра Усса, после которой может появиться информация о назначении. В то же время он говорит, что в крае идут аресты чиновников и бизнесменов — и это может оказать влияние на решение Москвы.

Доцент, кандидат политических наук, преподаватель магистерской программы НГУ «Прикладная политология» Надежда Пономаренко считает, что новым полпредом в Сибири, возможно, будет назначен Виктор Золотов, для которого это будет безусловным понижением, либо кто-то из его заместителей.

— В любом случае, исходя из тех задач, которые ставятся перед регионами, в политической элите через институт полпредства будет усилен силовой блок, — поясняет эксперт. — Относительно кандидатуры Усса: нынешняя политическая ситуация серьезно отличается от 2010 года, когда на пост полпреда был назначен Виктор Толоконский, до этого возглавлявший Новосибирскую область. Федеральный центр, скорее всего, будет делать ставку на кандидата либо опосредованно связанного с регионом, либо этой связи не имеющего.

Виктор Золотов, 67 лет. С 1990 по 2000 годы служил на разных воинских должностях в органах госохраны РФ. С 2000 по 2003-й — начальник службы охраны президента РФ, замдиректора ФСО. В 2016 году назначен директором Росгвардии.

Александр Усс, 66 лет. 1993-1997 годы — начальник правового управления администрации Красноярского края, заместитель губернатора Красноярского края; 1993-1995 годы — депутат Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 1998-2001 годы — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 1998-2017 годы — председатель Законодательного Собрания Красноярского края. В 2017 году был назначен на должность врио губернатора Красноярского края указом президента РФ. В сентябре этого же года победил на выборах.