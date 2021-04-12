Прокуратура через суд заставит мэрию Новосибирска выбрать места для выгула собак

По информации сайта «Вести-Новосибирск», с 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон № 489 об ответственном обращении с животными. Он предусматривает как меры защиты питомцев от жестокого обращения, так и обеспечения безопасности людей при контакте с ними. Однако появилась проблема: вступивший в силу закон фактически аннулировал все региональные и городские документы и правила, которые, например, определяли места для выгула собак. Парки, скверы, дворы, улицы — весь город автоматически превратился в площадку для выгула собак.

За 1,5 года мэрия города Новосибирска не приняла правовой акт и не определила места для выгула домашних животных.

— Поскольку бездействие мэрии носило длящийся характер, прокурором города в Центральный районный суд Новосибирска предъявлено административное исковое заявление о возложении на мэрию города Новосибирска обязанности по разработке и утверждению нормативного правового акта, которым определены разрешённые места для выгула домашних животных, —прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме, решение вступило в законную силу.