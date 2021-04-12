Институт катализа готов запустить в производство новый вид катализаторов

— Наш институт готов к запуску промышленного производства отечественных катализаторов орто-пара конверсии водорода, но на сколько быстро будет продвигаться производство водорода — зависит от Роскосмоса. Мы полностью готовы, партнеры наши готовы — слово за страной, — заявил на пресс-конференции ТАСС председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон.

Ранее ученые СО РАН сообщали, что около 80% российского рынка катализаторов занято импортной продукцией, хотя отечественная не уступает по характеристикам западным конкурентам, а ее цена намного ниже. По словам Валентина Пармона, процесс обработки орт-пара конверсии был поставлен в советские годы институтом катализа им. Борескова СО РАН.

— На базе института так же было организованно производство жидкого пароводорода, который предназначался для космодрома «Байконур». Но после распада СССР завод прекратил существование, исчезли линии по производству соответствующих катализаторов. Мы по инициативе разработчика этих систем, восстановили линии производства, — пояснил Пармон.

Среди заказчиков катализаторов нового поколения, такие российские компании, как ПАО «Газпром нефть», госкорпорация «Росатом», а также госкорпорация «Роскосмос», которая ранее заказывала в Институте катализа разработку технологии получения катализатора орто-пара-превращения водорода.

Как рассказали сотрудники института, наличие таких катализаторов принципиально важно, поскольку перед ведомством стоит задача полного перевода ракетных двигателей на водородное топливо. Это самое экологичное и энергоэффективное горючее.

Центр коллективного пользования «Опытное производство катализаторов» планируют создать в Новосибирске в рамках проекта «Академгородок 2.0» в 2023-2025 годах. На его территории будет размещен тестировочный центр и новый корпус для создания катализаторов в области нефтепереработки. Финансирование проекта составляет 3,5 млрд. рублей так же институт планирует привлечь деньги инвесторов.