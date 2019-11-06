Область определилась с критериями господдержки

— По предложениям, поступившим от прокуратуры и Контрольно-счетной палаты области, мы разработали 6 количественных показателей оценки инвестиционного проекта, которыми руководствуется минэкономразвития, когда проводит экспертизу при предоставлении финансовых мер господдержки, — сообщил, выступая на инвестсовете, и.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Речь идет о таких показателях, как объем инвестзатрат, срок окупаемости проекта, количество создаваемых рабочих мест, уровень среднемесячной зарплаты, бюджетная эффективность проекта, наличие господдержки. Каждому из показателей присвоен критерий оценки. Самый значимый — бюджетная эффективность, по которому можно получить 30 баллов. Всего по 6 количественным показателям можно получить от 50 до 75 баллов. Седьмой показатель — качественный: степень перспективности и реализуемости проекта. В целом, по новой системе оценки, инвестпроект может получить от 50 до 100 баллов. Для получения господдержки необходимо набрать более 70 баллов.

Решетников подчеркнул, что минэкономразвития уже рассмотрел 14 проектов с применением новых критериев. 10 из них набрали более 70 балов, то есть смогут претендовать на получение господдержки. Три будут рассмотрены на комиссии в декабре.

По мнению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, четкая форма баллов позволит избежать субъективной оценки проектов, а принятие решений по предоставлению господдержки станет более объективным и честным. Кроме того, он напомнил, что в регионе увеличен лимит господдержки с 850 млн до 5 млрд рублей ежегодно.

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