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Область определилась с критериями господдержки

Минэкономразвития уже оценил по ним 14 инвестиционных проектов.
  • 06/11/2019, 11:30
Автор: Юлия Данилова
правительство
Четкая форма баллов позволит избежать субъективной оценки проектов, а принятие решений по предоставлению господдержки станет более объективным.

— По предложениям, поступившим от прокуратуры и Контрольно-счетной палаты области, мы разработали 6 количественных показателей оценки инвестиционного проекта, которыми руководствуется минэкономразвития, когда проводит экспертизу при предоставлении финансовых мер господдержки, — сообщил, выступая на инвестсовете, и.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Получателей господдержки будут оценивать по семибалльной шкале

Получателей господдержки будут оценивать по семибалльной шкале

Речь идет о таких показателях, как объем инвестзатрат, срок окупаемости проекта, количество создаваемых рабочих мест, уровень среднемесячной зарплаты, бюджетная эффективность проекта, наличие господдержки. Каждому из показателей присвоен критерий оценки. Самый значимый — бюджетная эффективность, по которому можно получить 30 баллов. Всего по 6 количественным показателям можно получить от 50 до 75 баллов. Седьмой показатель — качественный: степень перспективности и реализуемости проекта. В целом, по новой системе оценки, инвестпроект может получить от 50 до 100 баллов. Для получения господдержки необходимо набрать более 70 баллов.

Решетников подчеркнул, что минэкономразвития уже рассмотрел 14 проектов с применением новых критериев. 10 из них набрали более 70 балов, то есть смогут претендовать на получение господдержки. Три будут рассмотрены на комиссии в декабре.

Область определилась с критериями господдержки

По мнению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, четкая форма баллов позволит избежать субъективной оценки проектов, а принятие решений по предоставлению господдержки станет более объективным и честным. Кроме того, он напомнил, что в регионе увеличен лимит господдержки с 850 млн до 5 млрд рублей ежегодно.

В Новосибирской области увеличен налоговый лимит для инвесторов

В Новосибирской области увеличен налоговый лимит для инвесторов

— Раньше мы декларировали налоговые преференции, субсидии, создавали у потенциальных инвесторов надежду на их получение, но действовать могли только в тех бюджетных решениях, которые прописаны в бюджете и лимитах налоговых преференций. Это не совсем правильно, — считает глава региона. — Сейчас лимиты расширены в 6 раз, и мне сложно представить проект, который выберет 5 млрд. Хотя, если у нас в регионе появятся такие мегапроекты, мы готовы и дальше расширять лимиты. Что касается мер поддержки в виде субсидий: если инвестор гарантирует возврат в течение 3 лет, то мы готовы идти на их предоставление.

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