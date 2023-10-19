Колбасу из хвоста бобра и паштет из зайца в Москве представят рестораторы Новосибирска

Рестораторы Новосибирской области примут участие в Международной выставке-форуме «Россия», которая пройдёт в Москве. Об этом рассказал глава Представительства Федерации рестораторов и отельеров России в Сибири Владимир Бурковский во время прямого эфира программы «Вести Новосибирск», посвященной развитию внутреннего туризма. Он представил гастрономический сет «Десять вкусов Сибири», который будет представлен в Москве.

— Сет сделан для туристов, которые будут приезжать к нам в город, и захотят вкусить что-то необычное. Это конфеты из дикоросов — вяленой клюквы и орехов; «анти-суши» из нельмы (вместо риса используется кедровый орех); паштет из сосьвинской сельди (тугуна); осетрина горячего копчения; паштет из зайца; белый гриб на грибном муссе; балык из лося; вяленая оленина; сальтисон (колбасное изделие — Ред.) из хвоста бобра, губы лося и ножки косули; на десерт — черемуховый торт, — рассказал Владимир Бурковский.

Он добавил, что на ВДНХ в Доме русской кухни будет представлена программа под названием «500 вкусов Сибири».

Напомним, международная выставка-форум «Россия» будет проходить в Москве на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. Каждый регион России представит свой стенд, где будет знакомить посетителей с ключевыми достижениями в различных отраслях. Новосибирская область представит современный высокотехнологичный стенд. В основе его концепции — триада Лаврентьева: наука, образование, производство. На стенде будут демонстрироваться достижения региона в разных направлениях социально-экономического развития.

Ранее редакция рассказывала, что власти Кемеровской области ищут имя для символа региона.