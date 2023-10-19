Новосибирск в топе самых счастливых городов России

Аналитики Авито Работы провели опрос более 10 000 работающих россиян и выяснили, в каких городах живут самые счастливые специалисты. В целом по стране почти половина (46%) респондентов считают, что они счастливы на своей нынешней работе. 42% относятся нейтрально и только 12% разочарованы своим положением, сообщили в компании.

Новосибирск оказался на 15 месте в рейтинге городов с самыми счастливыми работниками. Для сравнения, на первом месте Омск – 57%, на 11 Красноярск – 49%.

Больше всего работающие россияне ценят стабильность и надежность организации (38%), на втором месте — приятный коллектив (36%), на третьем и четвертом — гибкий график и хорошие условия работы (31%).

Напомним, в сентябре Новосибирск вошел в топ лучших российских городов для бизнеса — занял 9 место.

Ранее редакция сообщала о том, что повышение зарплаты не стимулирует новосибирцев работать больше.