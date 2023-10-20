В рамках XIII «Сибирской медиа-недели» лучшие журналисты Сибири посетили спортивный комплекс «Локомотив Арена»

Пресс-тур был организован при содействии специального партнёра проекта – волейбольного клуба «Локомотив-Новосибирск».

Спортивный комплекс «Локомотив Арена» является домашней площадкой волейбольного клуба. Объект был построен в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», его торжественное открытие состоялось 3 октября 2020 года. В настоящее время во дворце спорта проходят волейбольные матчи, спортивные соревнования и концерты. Кроме того, здесь тренируются воспитанники государственного автономного учреждения Новосибирской области «Спортивная школа по волейболу», которые впоследствии могут стать членами профессиональной команды.

Лидеры «Сибирь.ПРО» посетили главную спортивную арену комплекса, которая рассчитана на 5 000 мест, а также тренировочный и тренажёрный залы. Журналистам рассказали о традициях волейбольного клуба «Локомотив», историях побед и планах на текущий спортивный сезон.

В рамках Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» в текущем году волейбольный клуб «Локомотив-Новосибирск» впервые поддерживает номинацию «ПРО спорт». Победа присуждается за материалы о развитии массового, детско-юношеского и профессионального спорта, популяризации активного образа жизни, мероприятиях в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Также к рассмотрению принимаются публикации и видео сюжеты о сибиряках, увлеченных самыми разными видами спорта; участниках всероссийских и международных турниров; чемпионах, достигших высоких результатов и начинающих спортсменах. Победителем этого года в номинации стал Артём Тарасов, ведущий рубрики «На спорте», которая выходит в эфир телеканала «Катунь 24» (Алтайский край).