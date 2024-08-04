Количество автомобилей старше 10 лет превысило 70%

В России число автомобилей в возрасте от 10 лет превысило 71% от всего автопарка или около 40 млн машин (легковые и легкие коммерческие автомобили, грузовики и автобусы), сообщает «Автостат».

Исследование показало, что за три года (с 2021 года) выросло количество машин возрастом 4-5 лет. Тогда их было 3 миллиона. Число находящихся в эксплуатации новых авто от 1 до 3 лет за прошедшие 2,5 года сократилось вдвое — до 2,2 млн транспортных средств.

— Если рынок новых автомобилей в ближайшие годы будет составлять до 1,5 млн машин в год, то средний возраст продолжит увеличиваться, — говорит глава «Автостата» Сергей Целиков.

Вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин подчеркивает, что сегодня существуют предпосылки для более серьезной деградации автопарка России. Причиной тому, по мнению эксперта, является утилизационный сбор.

Он напомнил, что в России планируют поэтапно повысить ставки утильсбора до 2030 года. Это коснется легкового, грузового транспорта, автобусов, а также некоторой спецтехники. На некоторые автомобили утилизационный сбор вырастет почти до 4 млн рублей и более в зависимости от возраста авто. В 2024 году утилизационный сбор может повыситься на 80%.

По прогнозам специалиста, средний возраст автомобилей в ближайшие годы может перешагнуть возраст 16 лет.

Напомним, в первом полугодии 2024 года в Новосибирской области резко упали продажи автомобилей с пробегом. За шесть месяцев в регионе продано 58,5 тысяч машин, что на 7,4% меньше, чем за аналогичный период 2023 года (в 2023 году — 63,2 тыс машин), сообщили в «Автостате».

Ранее редакция сообщала, что у новосибирцев резко вырос спрос на каршерин.