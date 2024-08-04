Анна Терешкова защитила проект в Сколково на программе «Гостеприимные города»

В Сколково завершился образовательный интенсив в рамках проекта «Гостеприимные города».

— Наша прекрасная команда защитила проект на программе «Гостеприимные города»! Уверена, что наши наработки будут востребованы и применимы в дальнейшем развитии Новосибирска! — сообщила в своем телеграм-канале экс-вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Судя по презентации проекта, команда предложила сделать ставку на smart-индустриализацию. За счет реализации программы количество визитов туристов к 2030 году планируется увеличить на 25%, объем платных туристический услуг — в 2 раза, количество резидентов бизнес-инкубаторов и технопарков — в 1,3 раза.

Образовательная программа «Гостеприимные города – индустрия гостеприимства как драйвер городского и регионального развития» организована государственной корпорацией ВЭБ.РФ и Минэкономразвития РФ в Школе управления «Сколково». Программа нацелена на развитие индустрии гостеприимства и повышение туристической привлекательности городов, и включает в себя пять циклов: внутренний туризм, городская среда и туристическая инфраструктура, повышение качества сервиса и кадровое обеспечение, маркетинг и продвижение территорий. По итогам обучения команды разрабатывали проекты городских экосистем туризма.

Напомним, Анна Терешкова ушла из мэрии Новосибирска в июне. Ее предложения по поводу улицы Ленина, высказанные в статусе экс-чиновницы, не нашли поддержки в муниципалитете.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске растет популярность промышленного туризма.