У новосибирцев резко вырос спрос на каршеринг

По итогам первых шести месяцев 2024 года спрос на аренду машин в Новосибирске вырос на 34% год к году, сообщили в пресс-службе Делимобиля. Для сравнения, в среднем по стране рост составил 30%.

При этом количество зарегистрированных пользователей каршеринга за год в Новосибирске увеличилось на 30%. В компании эту динамику связывают с расширением автопарка — сервис увеличил на 20% количество машин в городе. Наиболее востребованными машинами в городе в первом полугодии 2024 в категории «Эконом» в Новосибирске стали: VW Polo, Hyundai Solaris. В категории «Комфорт» лидируют BMW 320i, Nissan Qashqai, KIA Sportage. В категории «Бизнес» новосибирцы чаще всего выбирают Mercedes GLC 250, Nissan X-Trail, Mercedes E 200.

Руководитель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков считает рост спроса на каршеринг в Новосибирске вполне логичным.

— Сейчас не выгодно иметь свой автомобиль. Налоги высокие, бензин растет в цене, стоимость запчастей запредельная. Начиная с 2022 года стоимость содержания личного автомобиля очень сильно подорожала, — комментирует эксперт. — При этом такси задрали цены до потолка и выше, поэтому людям сегодня выгоднее взять автомобиль в аренду и доехать, чем вызвать такси. К примеру, в Санкт-Петербурге водитель такси на маршруте из аэропорта в город запросил с меня 1200 рублей, а на автомобиле каршеринга я доехал за 700. На мой взгляд, разница приличная.

Кроме того, на автомобиле каршеринга, по его словам, можно выехать за город, его можно зарезервировать и пока машина ждет на стоянке стоимость будет ниже, чем в поездке.

— К минусам каршеринга я бы отнес низкое качество машин. В том же аэропорту я перебрал три машины разных операторов и только четвертая оказалась приемлемой, — пояснил Вячеслав Ашурков.

Несмотря на это он уверен, что спрос на аренду автомобилей в Новосибирске будет расти, в том числе из-за сохраняющейся инфляции и роста стоимости машин, а также их содержания.

Новосибирец Павел Д. рассказал Infopro54, что нередко использует каршеринг, особенно, когда едет в машине не один и сумму можно разделить на всех пассажиров.

— Собираю попутчиков и в совокупности цена получается вполне лояльной. Не у всех есть права, кто-то не хочет ехать сам за рулем и нервничать в пробках, но и в общественном транспорте париться не охота. Главное, чтобы машина не подвела. Такие ситуации тоже случаются. Особенно неприятно, когда автомобиль ломается в пробке, — пояснил собеседник редакции.

По данным 2ГИС, в Новосибирске работает 17 компаний, предоставляющих в прокат автотранспорт, в том числе Cars7, «ТЕХ-Авто», Gold-auto, «Твое авто» и т.д.

Ранее редакция сообщала о том, что в первом полугодии 2024 года в Новосибирской области резко упали продажи автомобилей с пробегом. За шесть месяцев в регионе продано 58,5 тысяч машин, что на 7,4% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.