В 2024 году на территорию Новосибирской области ввезено более 15 тысяч тонн арбузов

С начала 2024 года на территорию Новосибирской области ввезено более 15 тысяч тонн арбузов, сообщили в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Основными поставщиками ягоды являются регионы Средней Азии: Узбекистан — 14,5 тыс. тонн, Казахстан — 1,1 тыс. тонн, Туркменистан — 17 тонн. Первые партии бахчевой продукции из этих стран поступают с конца мая.

В Новосибирске регулярно проводятся рейды по выявлению фактов несанкционированной торговли арбузами и дынями. Очередная проверка предпринимателей прошла 2 августа на Гусинобродском шоссе. В ходе совместного рейда специалистов департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии и сотрудников полиции выявлено скопление грузовых автомобилей и самодельных палаток, из которых велась торговля без соответствующих разрешений. Изъят товар общим весом 6 тонн, а также 4 транспортных средства.

Ранее редакция рассказывала, чем опасен арбуз и кому стоит быть с ним вдвойне осторожным. А также как оказать первую помощь при отравлении этой ягодой.