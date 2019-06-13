Количество ипотечных сделок в регионе сократилось на 15 %

По итогам 5 месяцев текущего года количество ипотечных сделок составило 27,5 тысячи, это на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 31,5 тысячи сделок. По сравнению с показателями 5 месяцев 2017 года количество ипотечных сделок текущего периода больше на 17,5%, в 2017 году Управлением Росреестра по Новосибирской области было зарегистрировано 23,4 тысячи ипотечных сделок, сообщили в пресс-службе ведомства.

В мае 2019 года Управлением зарегистрировано немногим более 5 тысяч ипотек, это на 26% меньше, чем в мае 2018 года — 7 тысяч ипотек. В мае 2017 года было зарегистрировано 5,5 тысячи ипотечных сделок.

Фото: Ростислав Нетисов