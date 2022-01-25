Количество нарушений законодательства авиапассажирами на таможне выросло на 70%

В 2021 году сотрудники таможенного поста Аэропорт Толмачево выявили 722 нарушения таможенного законодательства, совершенных пассажирами международных авиарейсов. Это на 293 больше, чем за предыдущий год. Основные причины нарушений – недекларирование товаров и наличных денежных средств, сообщает пресс-служба Сибирской таможни.

— В связи с поэтапным снятием ограничений, ранее введенных из-за коронавируса, открытием туристических направлений в Турцию, Египет и Таиланд, пассажиропоток вырос на 30% по сравнению с 2020 годом, а количество правонарушений, совершаемых авиапассажирами, выросло на 70%, — отмечает начальник таможенного поста Аэропорт Толмачево Новосибирской таможни Сергей Шилов.

В результате таможенного контроля у граждан было изъято оружие, табачные изделия, алкогольные напитки, культурные ценности, редкие кораллы и другие предметы при попытке их незаконного перемещения через границу. Общая сумма изъятых денежных средств по причине недекларирования и недостоверного декларирования составила 14,5 млн рублей — почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период Самую крупную сумму незадекларированных наличных (более 28 тысяч долларов США) в 2021 году таможенники обнаружили у одного из пассажиров рейса «Новосибирск-Ташкент».

Деньги помогла найти служебная собака.

По словам инспекторов таможенного поста Аэропорт Толмачево, значительная часть правонарушений совершается по незнанию, беспечности граждан, не пожелавших ознакомиться с таможенным законодательством перед выездом за границу.