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В продуктовом ритейле растет популярность сетей формата «жесткий дискаунтер»

  • 25/01/2022, 10:21
новости Новосибирска
А также собственных служб доставки компаний и в партнерстве с агрегаторами.

Банк «Ренессанс Кредит» подготовил первый отраслевой отчет, посвященный обзору индустрии розничной торговли продуктами питания на российском рынке. Перед аналитиками банка стояла цель помочь потенциальному частному инвестору понять специфику российского продуктового ритейла: выявить основные тенденции, драйверы роста, риски отдельных форматов торговли, а также ключевые макроэкономические показатели, оказывающие влияние на индустрию.

За последний год в продуктовом ритейле наметился ряд достаточно явных тенденций:

  • Российский продуктовый ритейл находится на стадии консолидации. Доля 10 крупнейших игроков составляет около 37%.
  • Компании сектора отличаются высоким операционным и финансовым плечом и низкой маржинальностью.
  • Особенность сектора продуктового ритейла — нецикличный характер выручки.
  • На фоне снижения располагаемых доходов большую популярность получили сети формата «жесткий дискаунтер» (Hard discounter).
  • Компании активно развивают формат e-grocery с помощью собственных служб доставки и в партнерстве с агрегаторами.
  • Повышается осознанность потребителей при выборе продуктов питания, увеличивается спрос на продукты свежей категории. Компании вводят ESG инициативы.

— Онлайн продажа и доставка продовольственных товаров самый быстро растущий и перспективный сегмент на российском рынке продуктового ритейла. Так, по данным «Infoline», рынок e-grocery вырос на 375% до 144млрд руб в 2020 году и составил менее 1% от общего размера рынка продуктового ритейла (против 0.2% в 2019). А потенциал роста до 2025 года оценивается до отметки в 1трл руб. Ковидный кризис и череда «локдаунов» дали сильный толчок в развитии сектора «e -grocery», — комментируют в «Ренессанс Кредит». — Дальнейшими драйверами будут инвестиции крупных игроков в инфраструктуру, «Дарксторы» и логистику. Помимо сервисов собственной доставки, ритейлеры заключают договора сотрудничества с маркетплейсами «СберМакрет», «Яндекс.Лавка», «iGooods» и другими.

В банке отмечают, что некоторые зарубежные представители продуктового ритейла разрабатывают новую автоматизированную технологию заказа продуктов на вынос из киоска (grocery pick-up kiosks). Покупатель может сделать заказ онлайн и забрать его из киоска, который обычно расположен на парковке торгового центра. Примеры таких киосков можно увидеть у «Albertsons» и «Walmart». В России онлайн сервисы позволяют сделать заказ на вынос из супермаркетов.

Проанализировав развитие рынка продуктового ритейла,  эксперты «Ренессанс Кредит» сделали следующие выводы:

  • В 2021 году в продуктовом ритейле произошел двузначный темп роста выручки цифровых бизнесов, по сравнению с 2020 годом.
  • Создание собственных товарных марок (СТМ) оказывает положительное влияние на маржинальность и является необходимым условием для успешного развития формата «жесткий дискаунтер».
  • «X5 Retail Group» остается лидером в секторе по доле выручки. Компания показывает высокий показатель ROE, но текущая политика выплаты дивидендов (payout >1) ограничит будущий рост.
  • «ВкусВилл» — лидер по доле онлайн продаж от общей выручки. Ожидается, что компания увеличит долю на рынке, в том числе в формате e-grocery. Компания вышла на первое место в скоринговой модели банка.
  • «Светофор», лидер среди ритейлеров формата жесткий дискаунтер, может потерять свою долю на фоне растущей конкуренции.
  • «Лента» недооценена и торгуется с дисконтом к конкурентам.
  • Даты IPO «Mercury Group» и «ВкусВилл» перенесены на неопределенное время на фоне неблагоприятных рыночных условий.

— Среди основных рисков сектора можно выделить увеличение операционных расходов на фоне растущей инфляции — увеличиваются затраты на оплату труда, транспортные расходы, расходы на цепочку поставок, поставщики и контрагенты повышают закупочные цены и цены на услуги. Для сохранения рентабельности ритейлеры могут повышать цены на конечную продукцию, что в совокупности со снижением покупательской способности может привести к снижению лояльности потребителей,  — комментируют эксперты банка. — К другим рискам можно также отнести введение дополнительных ограничений со стороны регулятора на отдельные товары и импорт; рост стоимости и обслуживания долга на фоне повышения процентных ставок и высокий уровень конкуренции. Российские ритейлеры торгуются с дисконтом к глобальным конкурентам на фоне экономических и политических рисков внутри страны. В заключение, дополнительным риском ликвидности для отдельных компаний является высокое операционное и финансовое плечо.

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), один из лидирующих банков сектора потребительского кредитования в России. Входит в ТОП-50 крупнейших российских банков и работает с 14,5 миллионами клиентов в России. География деятельности «Ренессанс Кредит» охватывает 53 региона России. Банку присвоены рейтинги: Standard and Poor’s — B+, АКРА — ВВВ (RU). Основным владельцем «Ренессанс Кредит» является Группа ОНЭКСИМ.

Фото pixabay.com — geralt

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Рубрики : Общество Бизнес Рынки

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : ритейл онлайн-торговля дискаунтер бизнес


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