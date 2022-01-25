Сибиряки купили ювелирных изделий на 170 млн рублей

Жители Сибири купили более 49 тысяч ювелирных изделий, а объем рынка в декабре-январе составил 170 миллионов рублей. Причем на фоне многочисленных акций и предложений от ювелирной сети покупатели начали совершать покупки новогодних подарков раньше обычного. Средний чек в период с декабря 2021 года по январь 2022 года составил 4723 рубля отмечает пресс-служба компании.

В целом по стране в структуре онлайн-продаж лидируют украшения из золота (75%) объем продаж которых вырос в 3 раза относительно начала января 2021 года. Спрос на украшения из серебра вырос в 2,5 раза. Закономерным следствием предновогоднего увеличения в структуре продаж доли подвесок и кулонов накануне праздников стал рост продаж цепочек в 3,4 раза (6% в общем объеме продаж). В 2,5 раза выросли продажи колец, сережек и подвесок.

— В новый год мы вошли с амбициозными планами по увеличению доли SOKOLOV на рынке ювелирного ритейла до 30%, а также плотным графиком маркетинговых акций по случаю запусков новых коллекций, распродаж и соответствующих рекламных кампаний, — говорит глава розничных продаж SOKOLOV Вячеслав Корнилов. — В наибольшей степени драйвером роста для нас станет, как и в прошлом году, дальнейшее расширение сети фирменной розницы в синергии с развитием канала онлайн-продаж с тем, чтобы доля D2C в структуре продаж SOKOLOV достигла по итогам 2022 года 70%.

SOKOLOV — лидер российского ювелирного рынка по объемам производства по данным Пробирной Палаты РФ и самая быстрорастущая розничная ювелирная сеть магазинов (350 монобрендовых торговых точек). Доля бренда на ювелирном рынке России по данным Euromonitor сегодня превышает 25%. Brand Awareness достигает 90% (наведенное знание).