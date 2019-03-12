Количество обращений в Росреестр продолжает расти

За 2 месяца 2019 года количество зарегистрированных прав, сделок и ограничений прав в Новосибирской области выросло на 13% по сравнению с количеством зарегистрированных прав в январе-феврале 2018 года и составило более 77 тысяч, сообщили в пресс-службе ведомства управления Росреестра по Новосибирской области.

Отмечается, что по сравнению с показателями аналогичного периода 2017 года рост зарегистрированных прав и сделок составил 34%. Если сравнивать с показателями января 2019 года, то количество зарегистрированных прав в феврале выросло на 35% и составило 44,5 тысячи. В феврале 2018 года количество зарегистрированных прав и сделок составляло 36,7 тысячи, рост составил 21%.

Количество зарегистрированных прав на жилые помещения за 2 месяца текущего года выросло на 21% и составило 24,7 тысячи, по сравнению с количеством зарегистрированных прав на жилые помещения за аналогичный период 2018 года – 20,4 тысячи, и на 23% по сравнению с 2 месяцами 2017 года – 20,1 тысячи.

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