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Tele2 подвела итоги 2018 года: компания получила чистую прибыль

  • 12/03/2019, 13:17
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за 2018 год.
Tele2 подвела итоги 2018 года: компания получила чистую прибыльВ 2018 году компания достигла следующих основных финансовых показателей:
Выручка выросла на 16,4% в сравнении с 2017 годом и достигла 143 млрд рублей;
Показатель EBITDA составил 43,7 млрд рублей − увеличился на 43,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;
Показатель рентабельности EBITDA достиг 30,5%, увеличившись на 5,7 п. п. по сравнению с 2017 годом;
Объем инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 25,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 99,6%. Соотношение CAPEX к выручке составило 18%;
Чистая прибыль составила 2,7 млрд рублей;
Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 30% и достиг значения 2,8.
Показатель (млрд рублей)
2017
2018
Изменение
Операционная выручка
123,0
143,2
16,4%
EBITDA
30,5
43,7
43,2%
Рентабельность EBITDA, %
24,8%
30,5%
5,7 п. п.
CAPEХ
12,8
25,5
99,6%
Чистая прибыль
(5,5)
2,7

В 2018 году компания достигла следующих ключевых операционных показателей:
Абонентская база компании на 31 декабря 2018 года составила 42,3 млн человек, увеличившись на 1,7 млн человек за год;
Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 11,5% и составил 281 рубль;
Годовой отток абонентов сократился на 0,8 п. п. и составил 37,5%;
Количество активных пользователей мобильного интернета за год выросло на 26%;

Показатель
2017
2018
Изменение
Абонентская база, млн
40,6
42,3
4,2%
ARPU (рубли)
252
281
11,5%
Отток (%)
 38,3%
37,5%
(0,8 п. п.)

Число абонентов MVNO на сети Tele2 составило 1,75 млн человек, увеличившись за год на 75% (не учитываются в абонентской базе компании).

Показатель
2017
2018
Изменение
Абонентская база MVNO, млн
1
1,75
75%


— Успешные финансовые и операционные результаты Tele2 подтверждают эффективность нашей бизнес-стратегии и коммуникационной платформы «Другие правила». В течение года мы регулярно запускали инновационные продукты, укрепляя репутацию трендсеттера телеком-рынка. В прошлом году Tele2 строила сети LTE вдвое быстрее конкурентов, и клиенты уже оценили качество нашего 4G – средний трафик на одного пользователя мобильного интернета вырос почти на 45% год к году. Знаковым событием 2018 года для нас стал выход на чистую прибыль, и в этом году мы продолжим ее наращивать. Также мы сосредоточимся на развитии основного драйвера выручки – передаче данных – и дальнейшем снижении соотношения долга к EBITDA, — отметил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

Фото: пресс-служба компании

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