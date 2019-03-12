Tele2 подвела итоги 2018 года: компания получила чистую прибыль

В 2018 году компания достигла следующих основных финансовых показателей:

Выручка выросла на 16,4% в сравнении с 2017 годом и достигла 143 млрд рублей;

Показатель EBITDA составил 43,7 млрд рублей − увеличился на 43,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Показатель рентабельности EBITDA достиг 30,5%, увеличившись на 5,7 п. п. по сравнению с 2017 годом;

Объем инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 25,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 99,6%. Соотношение CAPEX к выручке составило 18%;

Чистая прибыль составила 2,7 млрд рублей;

Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 30% и достиг значения 2,8. В 2018 году компания достигла следующих основных финансовых показателей:Выручка выросла на 16,4% в сравнении с 2017 годом и достигла 143 млрд рублей;Показатель EBITDA составил 43,7 млрд рублей − увеличился на 43,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;Показатель рентабельности EBITDA достиг 30,5%, увеличившись на 5,7 п. п. по сравнению с 2017 годом;Объем инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 25,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 99,6%. Соотношение CAPEX к выручке составило 18%;Чистая прибыль составила 2,7 млрд рублей;Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 30% и достиг значения 2,8.

Показатель (млрд рублей) 2017 2018 Изменение Операционная выручка 123,0 143,2 16,4% EBITDA 30,5 43,7 43,2% Рентабельность EBITDA, % 24,8% 30,5% 5,7 п. п. CAPEХ 12,8 25,5 99,6% Чистая прибыль (5,5) 2,7 ▲

В 2018 году компания достигла следующих ключевых операционных показателей:

Абонентская база компании на 31 декабря 2018 года составила 42,3 млн человек, увеличившись на 1,7 млн человек за год;

Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 11,5% и составил 281 рубль;

Годовой отток абонентов сократился на 0,8 п. п. и составил 37,5%;

Количество активных пользователей мобильного интернета за год выросло на 26%;

Показатель 2017 2018 Изменение Абонентская база, млн 40,6 42,3 4,2% ARPU (рубли) 252 281 11,5% Отток (%) 38,3% 37,5% (0,8 п. п.)

Число абонентов MVNO на сети Tele2 составило 1,75 млн человек, увеличившись за год на 75% (не учитываются в абонентской базе компании).

Показатель 2017 2018 Изменение Абонентская база MVNO, млн 1 1,75 75%



— Успешные финансовые и операционные результаты Tele2 подтверждают эффективность нашей бизнес-стратегии и коммуникационной платформы «Другие правила». В течение года мы регулярно запускали инновационные продукты, укрепляя репутацию трендсеттера телеком-рынка. В прошлом году Tele2 строила сети LTE вдвое быстрее конкурентов, и клиенты уже оценили качество нашего 4G – средний трафик на одного пользователя мобильного интернета вырос почти на 45% год к году. Знаковым событием 2018 года для нас стал выход на чистую прибыль, и в этом году мы продолжим ее наращивать. Также мы сосредоточимся на развитии основного драйвера выручки – передаче данных – и дальнейшем снижении соотношения долга к EBITDA, — отметил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

Фото: пресс-служба компании