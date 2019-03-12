Tele2 подвела итоги 2018 года: компания получила чистую прибыль

|Показатель (млрд рублей)
|
2017
|
2018
|
Изменение
|Операционная выручка
|
123,0
|
143,2
|
16,4%
|EBITDA
|
30,5
|
43,7
|
43,2%
|Рентабельность EBITDA, %
|
24,8%
|
30,5%
|
5,7 п. п.
|CAPEХ
|
12,8
|
25,5
|
99,6%
|Чистая прибыль
|
(5,5)
|
2,7
|
▲
В 2018 году компания достигла следующих ключевых операционных показателей:
Абонентская база компании на 31 декабря 2018 года составила 42,3 млн человек, увеличившись на 1,7 млн человек за год;
Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 11,5% и составил 281 рубль;
Годовой отток абонентов сократился на 0,8 п. п. и составил 37,5%;
Количество активных пользователей мобильного интернета за год выросло на 26%;
|Показатель
|
2017
|
2018
|
Изменение
|Абонентская база, млн
|
40,6
|
42,3
|
4,2%
|ARPU (рубли)
|
252
|
281
|
11,5%
|Отток (%)
|
38,3%
|
37,5%
|
(0,8 п. п.)
Число абонентов MVNO на сети Tele2 составило 1,75 млн человек, увеличившись за год на 75% (не учитываются в абонентской базе компании).
|Показатель
|
2017
|
2018
|
Изменение
|Абонентская база MVNO, млн
|
1
|
1,75
|
75%
— Успешные финансовые и операционные результаты Tele2 подтверждают эффективность нашей бизнес-стратегии и коммуникационной платформы «Другие правила». В течение года мы регулярно запускали инновационные продукты, укрепляя репутацию трендсеттера телеком-рынка. В прошлом году Tele2 строила сети LTE вдвое быстрее конкурентов, и клиенты уже оценили качество нашего 4G – средний трафик на одного пользователя мобильного интернета вырос почти на 45% год к году. Знаковым событием 2018 года для нас стал выход на чистую прибыль, и в этом году мы продолжим ее наращивать. Также мы сосредоточимся на развитии основного драйвера выручки – передаче данных – и дальнейшем снижении соотношения долга к EBITDA, — отметил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.
Фото: пресс-служба компании
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