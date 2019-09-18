С 11 по 14 ноября в Академпарке пройдет школа Открытого университета Сколково «Навигатор инноватора. Новосибирск», сообщили в пресс-службе Академпарка.

Отмечается, что к участию в программе приглашаются студенты, аспиранты и молодые ученые, мечтающие создавать собственные инновационные проекты.

— Мероприятие будет интересно тем, кто уже реализует свой научно-технологический проект, или пока не имеет своей идеи, но готов искать эффективные решения актуальных проблем совместно с командой единомышленников, — говорят организаторы.

«Навигатор инноватора» — это практико-ориентированная интенсивная программа для будущих лидеров научно-технологических проектов. Цели программы – ускорить коммерциализацию идей участников и интегрировать их в программы институтов инновационного развития. Участники программы проработают идею своего проекта, упакуют ее в работающую бизнес-модель, а также научатся эффективно презентовать свой стартап разным целевым аудиториям.

Кроме того, «Навигатор инноватора» является бесплатной, аккредитованной Фондом содействия инновациям преакселерационной программой, которая позволит грантополучателям по программе «УМНИК» выполнить обязательные договорные условия со стороны Фонда.

«Навигатор инноватора. Новосибирск» пройдет с 11 по 14 ноября на площадке «Точка кипения» (ул. Николаева, 11, 13 этаж).

Для участия в программе необходимо зарегистрироваться. Прием заявок продлится до 31 октября 2019 года, результаты отбора будут опубликованы на сайте Открытого университета Сколково.

Фото предоставлено организаторами